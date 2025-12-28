Zmarł prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Informację podano w mediach społecznościowych bydgoskiej uczelni. Naukowiec był jej rektorem w latach 2016-2024.
Prof. Jacek Woźny był historykiem i archeologiem. W swoje pracy zawodowej specjalizował się w archeologii pradziejowej, a także symbolice wierzeń pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Był członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych.
Od 1989 prof. Jacek Woźny był zawodowo związany z bydgoską uczelnią - Wyższą Szkołą Pedagogiczną, Akademią Bydgoską i następnie Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. Jako rektor przeprowadził uniwersytet przez czas reform szkolnictwa wyższego, dbając o rozwój infrastruktury i nowoczesne zaplecze badawcze uczelni.W wyborach w 2024 roku z listy Koalicji Obywatelskiej kandydował do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ale nie uzyskał mandatu. Objął go jednak jeszcze w tym samym roku w miejsce Łukasza Krupy.
Aktywnie uczestniczył w życiu publicznym Bydgoszczy. Miał 63 lata.