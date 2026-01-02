Zarząd województwa i radni pożegnali prof. Jacka Woźnego [zdjęcia]

2026-01-02, 18:03  Monika Kaczyńska / Redakcja
W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu i radni województwa. / Fot. Monika Kaczyńska

Były wspomnienia i wpisy do księgi kondolencyjnej. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu uczczono pamięć o zmarłym niedawno radnym województwa kujawsko-pomorskiego obecnej kadencji.


- Jego wizja województwa oparta o wiedzę, naukę i badania jest wyzwaniem, które po sobie pozostawił - mówił Piotr Całbecki podczas spotkania, w którym wzięli udział członkowie zarządu i radni województwa.

Prof. Jacek Woźny pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pracował też w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Edukacji i Nauki.

Był historykiem i archeologiem. W swoje pracy zawodowej specjalizował się w archeologii pradziejowej, a także symbolice wierzeń pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Naukowiec w latach 2016-2024 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Kazimierze Wielkiego.

Uroczystości pogrzebowe śp. prof. Jacka Woźnego odbędą się w poniedziałek (05.01) w Bydgoszczy.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
