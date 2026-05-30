Ciężarówka stanęła w poprzek na autostradzie A1. Droga była zablokowana [aktualizacja]

2026-05-30, 08:07 DW/Agata Raczek

Utrudnienia na A1 w okolicach Torunia

Wypadek na A1 w Kopaninie w powiecie toruńskim spowodował wielokilometrowe korki.

Kierowca samochodu ciężarowego najechał na barierki wydzielające zwężenie drogi. Stanął w poprzek pasa jezdni po tym, jak uszkodził oponę. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.



Zablokowany był ruch na A1 w stronę Gdańska, wyznaczono objazd przez Toruń.



Aktualizacja z godz. 18



Do godziny 20 (30 maja) potrwają utrudnienia na autostradzie w tym miejscu. Drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy na pasie w kierunku Gdańska, bo naprawiają bariery ochronne uszkodzone w czasie porannego wypadku.



