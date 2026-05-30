Ciężarówka stanęła w poprzek na autostradzie A1. Droga była zablokowana [aktualizacja]
Wypadek na A1 w Kopaninie w powiecie toruńskim spowodował wielokilometrowe korki.
Kierowca samochodu ciężarowego najechał na barierki wydzielające zwężenie drogi. Stanął w poprzek pasa jezdni po tym, jak uszkodził oponę. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Zablokowany był ruch na A1 w stronę Gdańska, wyznaczono objazd przez Toruń.
Aktualizacja z godz. 18
Do godziny 20 (30 maja) potrwają utrudnienia na autostradzie w tym miejscu. Drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy na pasie w kierunku Gdańska, bo naprawiają bariery ochronne uszkodzone w czasie porannego wypadku.