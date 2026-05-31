Zatrzymani po policyjnym pościgu w Bydgoszczy i Koronowie. Jeden z mężczyzn pochodzi z Gruzji

2026-05-31, 11:04 Natasza Trzebuchowska/MG

Więcej na ten temat ma być wiadomo w przyszłym tygodniu

Pościg za obcokrajowcami na ulicach Bydgoszczy i Koronowa. W sobotę zatrzymane zostały trzy osoby. Policja nie ujawnia na razie szczegółów sprawy.

Sprawa może mieć związem z „handlem ludźmi" - nieoficjalnie dowiedział się portal TVP3 Bydgoszcz. Policja na razie tego nie potwierdza.



- Wczoraj w Bydgoszczy i na terenie powiatu bydgoskiego policjanci zatrzymali trzy osoby, w tym mężczyznę obywatelstwa gruzińskiego - mówi mł. asp. Jakub Skrzypek. - Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem tożsamości i pochodzenia pozostałej dwójki. Współpracujemy w tej sprawie ze Strażą Graniczną, by ustalić legalność pobytu zatrzymanych osób w naszym kraju.



Więcej na ten temat ma być wiadomo w przyszłym tygodniu. Do sprawy będziemy wracać.