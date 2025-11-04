Turkusowa jak w tropikach! Woda w Jeziorze Wieldządzkim zmieniła kolor przez bakterie [aktualizacja]

2025-11-04, 13:16 Sława Skibińska-Dmitruk/Monika Siwak/Redakcja

To sinice zabarwiły wodę w Jeziorze Wieldządzkim/fot. Facebook/Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

To sinice zabarwiły wodę w Jeziorze Wieldządzkim, w gminie Płużnica. Od poniedziałku trwały badania połączone z obawami o skażenie chemiczne. Okazało się, że za wszystkim stały bakterie.

Aktualizacja:



- Jednoznacznie stwierdzono, że ten kolor wody spowodowany był wyłącznie przez zakwit sinic, z uwagi na panujące ostatnio wysokie temperatury - mówi starszy aspirant Krzysztof Świerczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. - Sytuacja jest opanowana. Nasze działania zostały zakończone. Zabarwienie jeziora w żaden sposób nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz organizmów wodnych.



Zgłoszenie o nieznanej substancji w jeziorze w miejscowości Wieldządz trafiło do wąbrzeskiej policji wczoraj, po godz. 22.00. Na miejscu pracowali strażacy, policja, zawiadomiono PZW, Wody Polskie, WIOŚ oraz specjalną jednostkę chemiczną PSP z Torunia. Linię brzegową oglądano z wykorzystaniem drona.



