Tajemnicza niebieska substancja na Jeziorze Wieldządzkim w powiecie wąbrzeskim

2025-11-03, 20:49 Wiktor Sobociński/Redakcja

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay

Według wstępnych obserwacji służb, ciecz zauważona na tafli jeziora nie jest toksyczna dla środowiska, ale muszą to jeszcze potwierdzić ekspertyzy.

O szczegółach mówi oficer prasowy wąbrzeskich strażaków, bryg. Piotr Rogowski.



- Ta substancja żadnych szkód nie wyrządziła. Nie widać śniętych ryb. Podejrzewamy, że to nie jest nic bardzo agresywnego dla środowiska, jednak poinformowaliśmy o tym zanieczyszczeniu Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dodatkowo zadysponowaliśmy na miejsce Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z Torunia, która ma określić, z czym mamy do czynienia