Tajemnicza niebieska substancja na Jeziorze Wieldządzkim w powiecie wąbrzeskim

2025-11-03, 20:49  Wiktor Sobociński/Redakcja
Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay

Według wstępnych obserwacji służb, ciecz zauważona na tafli jeziora nie jest toksyczna dla środowiska, ale muszą to jeszcze potwierdzić ekspertyzy.

O szczegółach mówi oficer prasowy wąbrzeskich strażaków, bryg. Piotr Rogowski.

- Ta substancja żadnych szkód nie wyrządziła. Nie widać śniętych ryb. Podejrzewamy, że to nie jest nic bardzo agresywnego dla środowiska, jednak poinformowaliśmy o tym zanieczyszczeniu Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Dodatkowo zadysponowaliśmy na miejsce Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z Torunia, która ma określić, z czym mamy do czynienia

Mówi bryg. Piotr Rogowski, oficer prasowy wąbrzeskich strażaków

Wąbrzeźno

Region

Na tej drodze zginęło już sześć osób. Mieszkańcy Rogówka nie mogą się doprosić przejścia [wideo]

Na tej drodze zginęło już sześć osób. Mieszkańcy Rogówka nie mogą się doprosić przejścia [wideo]

2025-11-03, 20:30
Co zrobić, żeby dzieci dobrze się czuły w miastach Nad tym debatowano w Toruniu

Co zrobić, żeby dzieci dobrze się czuły w miastach? Nad tym debatowano w Toruniu

2025-11-03, 19:42
Zamiast benzyny, wlewali do baku olej napędowy. Orlen zapewnia, że pokryje koszty tego błędu

Zamiast benzyny, wlewali do baku olej napędowy. Orlen zapewnia, że pokryje koszty tego błędu

2025-11-03, 17:54
PKP ma zgodę Lasów Państwowych na wymianę gruntów pod budowę terminalu w Emilianowie

PKP ma zgodę Lasów Państwowych na wymianę gruntów pod budowę terminalu w Emilianowie

2025-11-03, 17:12
Do wydania jest 16 milionów złotych. Bydgoski Budżet Obywatelski - czas na głosowanie

Do wydania jest 16 milionów złotych. Bydgoski Budżet Obywatelski - czas na głosowanie!

2025-11-03, 16:29
Kobieta zasłabła podczas prac na cmentarzu. Teraz dziękuje policjantom, którzy jej pomogli

Kobieta zasłabła podczas prac na cmentarzu. Teraz dziękuje policjantom, którzy jej pomogli

2025-11-03, 15:38
300 porcji można było zrobić z narkotyków, które miała w domu 67-letnia inowrocławianka

300 porcji można było zrobić z narkotyków, które miała w domu 67-letnia inowrocławianka

2025-11-03, 14:02
Wciąż czuć gaz w Toruniu. Trwa naprawa gazociągu na osiedlu Na Skarpie

Wciąż czuć gaz w Toruniu. Trwa naprawa gazociągu na osiedlu Na Skarpie

2025-11-03, 13:15
Dziesięć wypadków, 51 pijanych kierowców. Po policyjnej akcji na Wszystkich Świętych

Dziesięć wypadków, 51 pijanych kierowców. Po policyjnej akcji na Wszystkich Świętych

2025-11-03, 10:40

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę