Poszukiwania osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji był m.in. dron
Strażacy i inne służby prowadzili wieczorne poszukiwania nad Jeziorem Stelchno. Z dwóch różnych miejsc wpłynęły zgłoszenia o osobie głośno wołającej o pomoc.
W piątek (13.03.) po godz. 19:00 służby otrzymały zgłoszenia z dwóch miejsc o osobie wzywającej pomocy w rejonie Jeziora Stelchno w Laskowicach (powiat świecki).
Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK dyżurny straży pożarnej w Świeciu, na miejscu prowadzona była akcja poszukiwawcza. W działaniach brało udział osiem zastępów straży pożarnej.
Strażacy sprawdzali akwen i jego okolice, wykorzystując m.in. sanie lodowe oraz drona. Pomimo że nie otrzymano żadnego zgłoszenia o zaginięciu, służby dokładnie sprawdziły wskazany teren.
Akcja poszukiwawcza zakończyła się przed północą. Nikogo nie odnaleziono. O ewentualnym wznowieniu poszukiwań decyzję podejmie policja.