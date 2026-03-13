Poszukiwania osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji był m.in. dron

2026-03-13, 21:47  Bartosz Nawrocki / TB
Fot. ilustracyjna

Strażacy i inne służby prowadzili wieczorne poszukiwania nad Jeziorem Stelchno. Z dwóch różnych miejsc wpłynęły zgłoszenia o osobie głośno wołającej o pomoc.

W piątek (13.03.) po godz. 19:00 służby otrzymały zgłoszenia z dwóch miejsc o osobie wzywającej pomocy w rejonie Jeziora Stelchno w Laskowicach (powiat świecki).

Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK dyżurny straży pożarnej w Świeciu, na miejscu prowadzona była akcja poszukiwawcza. W działaniach brało udział osiem zastępów straży pożarnej.

Strażacy sprawdzali akwen i jego okolice, wykorzystując m.in. sanie lodowe oraz drona. Pomimo że nie otrzymano żadnego zgłoszenia o zaginięciu, służby dokładnie sprawdziły wskazany teren.

Akcja poszukiwawcza zakończyła się przed północą. Nikogo nie odnaleziono. O ewentualnym wznowieniu poszukiwań decyzję podejmie policja.

Region

Dwoje dzieci trafiło do szpitala na skutek podtrucia dymem w Kobylarni w gminie Nowa Wieś Wielka

2026-03-14, 11:19
Emocji nie brakowało. Mieszkańcy Trzeciewca w gminie Dobrcz nie chcą na swoim terenie biometanowni

2026-03-14, 10:51
Poważna awaria wodociągowa w Inowroclawiu. Mieszkańcy nie mieli wody

2026-03-14, 10:50
Na około 600 tys. zł wstępnie oszacowano starty po pożarze w Woli w powiecie żnińskim

2026-03-14, 09:19
Wypadek na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Pięć osób - w tym czworo nieletnich - trafiło do szpitala

2026-03-14, 09:04
Pięć nowych autobusów elektrycznych będzie jeździło po ulicach Inowrocławia

2026-03-14, 08:00
Uczniowie z całej Polski przyjechali do Bydgoszczy. Wykazali się wiedzą o żegludze i drogach wodnych [LAUREACI]

2026-03-13, 20:21
64-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego zginął po ataku byków

2026-03-13, 19:33
15 artystów z regionu ze stypendiami marszałka województwa. Wsparcie wynosi od 6 do 12 tysięcy złotych

2026-03-13, 19:07

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę