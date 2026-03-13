Poszukiwania osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji był m.in. dron

2026-03-13, 21:47 Bartosz Nawrocki / TB

Strażacy i inne służby prowadzili wieczorne poszukiwania nad Jeziorem Stelchno. Z dwóch różnych miejsc wpłynęły zgłoszenia o osobie głośno wołającej o pomoc.

W piątek (13.03.) po godz. 19:00 służby otrzymały zgłoszenia z dwóch miejsc o osobie wzywającej pomocy w rejonie Jeziora Stelchno w Laskowicach (powiat świecki).



Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK dyżurny straży pożarnej w Świeciu, na miejscu prowadzona była akcja poszukiwawcza. W działaniach brało udział osiem zastępów straży pożarnej.



Strażacy sprawdzali akwen i jego okolice, wykorzystując m.in. sanie lodowe oraz drona. Pomimo że nie otrzymano żadnego zgłoszenia o zaginięciu, służby dokładnie sprawdziły wskazany teren.



Akcja poszukiwawcza zakończyła się przed północą. Nikogo nie odnaleziono. O ewentualnym wznowieniu poszukiwań decyzję podejmie policja.