Pożar domu w powiecie radziejowskim. Poparzona 76-letnia kobieta trafiła do szpitala

2026-03-15, 09:04 Agata Raczek/MG

Pożar domu w Zagorzycach/fot. materiały strażaków z Radziejowa

Jedna osoba została poszkodowana w pożarze domu w Zagorzycach w powiecie radziejowskim.

- Z ogniem walczyło osiem zastępów strażaków - mówi mł. bryg. Michał Sochaczewski, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie. – Pożar wystąpił w pomieszczeniu w kotłowni. W pożarze ucierpiała jedna osoba.



76-letnia kobieta doznała poparzeń twarzy drugiego stopnia, spaleniu uległy także jej włosy i częściowo prawa ręka. Kobieta trafiła do szpitala w Radziejowie. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony. Spaliła się kompletnie kotłownia, która była dostawiona do budynku i stanowiła odrębny obiekt, dzięki czemu udało się ochronić od ognia pomieszczenia mieszkalne.