Od kominka zapaliła się belka stropowa. Pożar na działkach w podbydgoskim Bożenkowie

2026-03-15, 12:01 Agata Raczek/MG

Pożar na terenie ogródków działkowych w Bożenkowie pod Bydgoszczą. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Pożar wybuchł przy ul. Rekreacyjnej w Bożenkowie (gmina Osielsko). Strażacy otrzymali wiadomość o godz. 11.00. Po dojeździe na miejsce okazało się, że od kominka zapaliła się belka stropowa.



W działaniach brały udział cztery zastępy strażaków. Obecnie pożar jest już opanowany.