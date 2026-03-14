Na około 600 tys. zł wstępnie oszacowano starty po pożarze w Woli w powiecie żnińskim

Region
Dwoje dzieci trafiło do szpitala na skutek podtrucia dymem w Kobylarni w gminie Nowa Wieś WielkaNatasza Trzebuchowska / TB 2026-03-14, 11:19
W sobotę (14.03.) rano do bydgoskich strażaków wpłynęło powiadomienie o zadymieniu domu i możliwym zatruciu czadem. Czytaj dalej »
Emocji nie brakowało. Mieszkańcy Trzeciewca w gminie Dobrcz nie chcą na swoim terenie biometanowniTatiana Adonis / TB 2026-03-14, 10:51
Instalacja przetwarzająca gnojowicę, obornik oraz inne odpady z rolnictwa i przemysłu spożywczego na biometan ma powstać przy drodze ekspresowej S5 na styku… Czytaj dalej »
Poważna awaria wodociągowa w Inowroclawiu. Mieszkańcy nie mieli wodyMarcin Glapiak / TB 2026-03-14, 10:50
Jak informuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Inowrocław - doszło do awarii zasilania sieci hydroforni Balin Trzaski. Czytaj dalej »
Wypadek na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Pięć osób - w tym czworo nieletnich - trafiło do szpitalaAgata Raczek / TB 2026-03-14, 09:04
Tuż przed godz. 7 na wysokości KFC zderzyła się osobówka z ciężarówką. Czytaj dalej »
Pięć nowych autobusów elektrycznych będzie jeździło po ulicach InowrocławiaMarcin Glapiak/BN 2026-03-14, 08:00
W zajezdni inowrocławskiego MPK zaparkowało pięć nowych autobusów elektrycznych. - Dążymy do tego, żeby transport publiczny w Inowrocławiu był całkowicie… Czytaj dalej »
Poszukiwania osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji był m.in. dronBartosz Nawrocki / TB 2026-03-13, 21:47
Strażacy i inne służby prowadzili wieczorne poszukiwania nad Jeziorem Stelchno. Z dwóch różnych miejsc wpłynęły zgłoszenia o osobie głośno wołającej… Czytaj dalej »
Uczniowie z całej Polski przyjechali do Bydgoszczy. Wykazali się wiedzą o żegludze i drogach wodnych [LAUREACI]Katarzyna Bogucka/BN 2026-03-13, 20:21
W Bydgoszczy odbyła się 10. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Laureaci mają szansę na ciekawe nagrody i dobry zawód. Czytaj dalej »
64-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego zginął po ataku bykówBartosz Nawrocki 2026-03-13, 19:33
Tragiczne piątkowe (13 marca) popołudnie w miejscowości Grążawy (pow. brodnicki). Nie żyje 64-letni mężczyzna, który został poturbowany przez byki w… Czytaj dalej »
15 artystów z regionu ze stypendiami marszałka województwa. Wsparcie wynosi od 6 do 12 tysięcy złotychMonika Kaczyńska/BN 2026-03-13, 19:07
Muzyka, film, plastyka i malarstwo, literatura - m.in. w tych dziedzinach wręczono w piątek (13 grudnia) w Toruniu marszałkowskie stypendia artystyczne. Odebrało… Czytaj dalej »
