Na około 600 tys. zł wstępnie oszacowano starty po pożarze w Woli w powiecie żnińskim

Z ogniem walczyło siedem zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracowali również policjanci, którzy prowadzą dochodzenie.





- Wczoraj około godz. 21.30 dyżurny żnińskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze domku letniskowego, który znajdował się na terenie ośrodka wypoczynkowego w Woli - mówi sierż. sztab. Piotr Kasprzak, rzecznik żnińskich policjantów. - Ogień objął również zaparkowane obok trzy pojazdy. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.





W pożarze nikt nie został poszkodowany. Działania strażaków zakończyły się w sobotę (14.03.) około godz. 4 nad ranem.