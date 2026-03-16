Policjanci z Mogilna poszukują 83–letniego pana Józefa. Nie ma go od niedzieli [zdjęcie]

Senior wyszedł z domu w niedzielę, 15 marca, o godz. 13:40 i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ktokolwiek wie coś na temat miejsca pobytu Józefa Sobiesiaka, proszony jest o kontakt.

Józef Sobiesiak w chwili zaginięcia ubrany był w ciemnozielone spodnie, pikowaną kurtkę koloru brązowego, czarne buty. Posiada znaki szczególne w postaci blizny pod prawym okiem i zniekształcony opuszek palca wskazującego prawej ręki.



Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu proszone są o kontakt z Policją pod nr alarmowym 112 lub dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie nr 47 7527 200.





