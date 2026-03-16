Policjanci z Mogilna poszukują 83–letniego pana Józefa. Nie ma go od niedzieli [zdjęcie]

2026-03-16, 12:17  Redakcja/KB
Policjanci z Mogilna poszukują pana Józefa Sobiesiaka/fot. Pixabay

Policjanci z Mogilna poszukują pana Józefa Sobiesiaka/fot. Pixabay

Senior wyszedł z domu w niedzielę, 15 marca, o godz. 13:40 i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ktokolwiek wie coś na temat miejsca pobytu Józefa Sobiesiaka, proszony jest o kontakt.

Józef Sobiesiak w chwili zaginięcia ubrany był w ciemnozielone spodnie, pikowaną kurtkę koloru brązowego, czarne buty. Posiada znaki szczególne w postaci blizny pod prawym okiem i zniekształcony opuszek palca wskazującego prawej ręki.

Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu proszone są o kontakt z Policją pod nr alarmowym 112 lub dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie nr 47 7527 200.


Zbliża się 45. rocznica Bydgoskiego Marca 1981 roku. Dawni działacze zapraszają na obchody

Zbliża się 45. rocznica Bydgoskiego Marca 1981 roku. Dawni działacze zapraszają na obchody

2026-03-16, 12:53
Przełom w sprawie brutalnego morderstwa w Toruniu Jest opinia biegłych psychiatrów

Przełom w sprawie brutalnego morderstwa w Toruniu? Jest opinia biegłych psychiatrów

2026-03-16, 10:20
34-latek z okolic Świecia usłyszał 119 zarzutów Brał pożyczki na nazwisko swojej matki

34-latek z okolic Świecia usłyszał 119 zarzutów! Brał pożyczki na nazwisko swojej matki

2026-03-16, 09:44
Adwokat: Nieznajomość prawa bardzo często kończy się utratą pieniędzy [Rozmowa Dnia]

Adwokat: Nieznajomość prawa bardzo często kończy się utratą pieniędzy [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-16, 08:59
Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Bydgoszczy. To najważniejsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o uzbrojenie

Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Bydgoszczy. „To najważniejsze miejsce w Polsce, jeśli chodzi o uzbrojenie”

2026-03-16, 08:12
W Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino w niedzielę rozpoczął się protest głodowy

W Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino" w niedzielę rozpoczął się protest głodowy

2026-03-16, 08:01
Fordoniacy ze Społecznego Komitetu Budowy Wielkiej Pętli Fordonu wytyczyli kolejny odcinek trasy

Fordoniacy ze Społecznego Komitetu Budowy Wielkiej Pętli Fordonu wytyczyli kolejny odcinek trasy

2026-03-16, 07:30
Jest plan, by w Toruniu wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Co na to mieszkańcy

Jest plan, by w Toruniu wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Co na to mieszkańcy?

2026-03-15, 21:15
W Bydgoszczy posprzątali park nad Starym Kanałem, w Toruniu - Fort I Twierdzy Toruń i okolice

W Bydgoszczy posprzątali park nad Starym Kanałem, w Toruniu - Fort I Twierdzy Toruń i okolice

2026-03-15, 19:45

