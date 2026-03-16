Przełom w sprawie brutalnego morderstwa w Toruniu? Jest opinia biegłych psychiatrów

2026-03-16, 10:20  Michał Zaręba/MK
W parku Glazja, gdzie doszło do napaści, mieszkańcy ustawiali wiele zniczy/ Fot. Michał Zaręba / archwum

Prokuratura Okręgowa w Toruniu otrzymała kluczową opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą 19-letniego obywatela Wenezueli, podejrzanego o brutalne zabójstwo młodej kobiety w Parku Glazja. Dokument ten zadecyduje o dalszym losie Yomeykerta Yosue R.-S., któremu za popełnione czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kluczowy dokument w rękach śledczych

Biegli lekarze badali stan poczytalności nastolatka, który w czerwcu ubiegłego roku miał dokonać wstrząsającej zbrodni na 24-letniej kobiecie. Jak ustaliło Polskie Radio PiK, śledczy na ten moment nie ujawniają jeszcze treści opinii, tłumacząc, że w pierwszej kolejności z jej wnioskami muszą zapoznać się strony postępowania.

To od tej ekspertyzy bezpośrednio zależy, czy podejrzany zasiądzie na ławie oskarżonych i będzie odpowiadał karnie, czy też zostanie uznany za niepoczytalnego, co skierowałoby sprawę na zupełnie inne tory proceduralne.

Dramatyczna walka o życie w toruńskim szpitalu

Do tragedii doszło w czerwcu w popularnym Parku Glazja, gdzie 19-latek zaatakował Klaudię K. Według ustaleń prokuratury, napastnik działał ze szczególnym okrucieństwem, zadając kobiecie kilkadziesiąt ciosów nożem w okolice głowy, szyi oraz klatki piersiowej.

Motywem zbrodni miała być próba zaspokojenia popędu płciowego.

- Mężczyzna działając ze szczególnym okrucieństwem, z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa Klaudii K., w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz w celu zaspokojenia popędu płciowego zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem – informowała Prokuratura Okręgowa w Toruniu.

Poszkodowana przez dwa tygodnie walczyła o życie w jednym z toruńskich szpitali, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe.

Interwencja świadka i zatrzymanie agresora

Policja dotarła do sprawcy dzięki natychmiastowej reakcji przypadkowej osoby, która usłyszała dramatyczne wołanie o pomoc. Świadek wybiegł z mieszkania, chcąc ratować kobietę, czym spłoszył napastnika.

- 19-latek został namierzony przez mundurowych i ujęty kilka ulic dalej od miejsca zdarzenia - relacjonowała asp. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Agresor próbował uciekać i ukrywać się przed funkcjonariuszami, jednak skuteczna obława doprowadziła do jego szybkiego zatrzymania.

Obecnie Yomeykert Yosue R.-S. przebywa w areszcie tymczasowym, a prokuratura po analizie opinii biegłych podejmie dalsze kroki w celu sformułowania aktu oskarżenia.

Toruń

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę