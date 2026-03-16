Przełom w sprawie brutalnego morderstwa w Toruniu? Jest opinia biegłych psychiatrów

2026-03-16, 10:20 Michał Zaręba/MK

W parku Glazja, gdzie doszło do napaści, mieszkańcy ustawiali wiele zniczy/ Fot. Michał Zaręba / archwum

Prokuratura Okręgowa w Toruniu otrzymała kluczową opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą 19-letniego obywatela Wenezueli, podejrzanego o brutalne zabójstwo młodej kobiety w Parku Glazja. Dokument ten zadecyduje o dalszym losie Yomeykerta Yosue R.-S., któremu za popełnione czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kluczowy dokument w rękach śledczych



Biegli lekarze badali stan poczytalności nastolatka, który w czerwcu ubiegłego roku miał dokonać wstrząsającej zbrodni na 24-letniej kobiecie. Jak ustaliło Polskie Radio PiK, śledczy na ten moment nie ujawniają jeszcze treści opinii, tłumacząc, że w pierwszej kolejności z jej wnioskami muszą zapoznać się strony postępowania.



To od tej ekspertyzy bezpośrednio zależy, czy podejrzany zasiądzie na ławie oskarżonych i będzie odpowiadał karnie, czy też zostanie uznany za niepoczytalnego, co skierowałoby sprawę na zupełnie inne tory proceduralne.



Dramatyczna walka o życie w toruńskim szpitalu



Do tragedii doszło w czerwcu w popularnym Parku Glazja, gdzie 19-latek zaatakował Klaudię K. Według ustaleń prokuratury, napastnik działał ze szczególnym okrucieństwem, zadając kobiecie kilkadziesiąt ciosów nożem w okolice głowy, szyi oraz klatki piersiowej.



Motywem zbrodni miała być próba zaspokojenia popędu płciowego.



- Mężczyzna działając ze szczególnym okrucieństwem, z zamiarem bezpośrednim dokonania zabójstwa Klaudii K., w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie oraz w celu zaspokojenia popędu płciowego zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem – informowała Prokuratura Okręgowa w Toruniu.



Poszkodowana przez dwa tygodnie walczyła o życie w jednym z toruńskich szpitali, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe.



Interwencja świadka i zatrzymanie agresora



Policja dotarła do sprawcy dzięki natychmiastowej reakcji przypadkowej osoby, która usłyszała dramatyczne wołanie o pomoc. Świadek wybiegł z mieszkania, chcąc ratować kobietę, czym spłoszył napastnika.



- 19-latek został namierzony przez mundurowych i ujęty kilka ulic dalej od miejsca zdarzenia - relacjonowała asp. Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



Agresor próbował uciekać i ukrywać się przed funkcjonariuszami, jednak skuteczna obława doprowadziła do jego szybkiego zatrzymania.



Obecnie Yomeykert Yosue R.-S. przebywa w areszcie tymczasowym, a prokuratura po analizie opinii biegłych podejmie dalsze kroki w celu sformułowania aktu oskarżenia.