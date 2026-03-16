34-latek z okolic Świecia usłyszał 119 zarzutów! Brał pożyczki na nazwisko swojej matki

2026-03-16, 09:44  Redakcja/KB
Funkcjonariusze z komendy świeckiej zajmujący się przestępczością ekonomiczną szybko ustalili, że sprawcą tych oszustw jest 34-letni syn poszkodowanej kobiety/fot. KPP Świecie

Pokrzywdzona kobieta zgłosiła, że ktoś na jej dane zawarł pięć pożyczek. Raty nie były płacone, więc zaczęły się list i telefony z wezwaniami do regulowania (nie)swoich należności. Sprawą zainteresował się już komornik. Później okazało się, że pożyczek było znacznie więcej.

Funkcjonariusze z komendy świeckiej zajmujący się przestępczością ekonomiczną szybko ustalili, że sprawcą tych oszustw jest 34-letni syn poszkodowanej kobiety.

Mężczyzna zawierał oraz usiłował zawierać pożyczki na dane osobowe swojej matki, posługując się przy tym założonym na jej personalia adresem e-mail. Bez wiedzy i zgody pokrzywdzonej otworzył na jej imię i nazwisko rachunek bankowy.
Jakby tego było mało, posłużył się danymi matki również na jednej z platform handlowych, gdzie wystawiał ogłoszenia o sprzedaży szeregu przedmiotów. Po ich sprzedaniu nie wywiązywał się ze zobowiązań, nie wysyłał zamówionych towarów oraz nie zwracał środków otrzymanych na rachunek bankowy. Policjanci ustalili, że mężczyzna już wcześniej był karany za podobne przestępstwa.

Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi aż 119 zarzutów. Mieszkaniec powiatu świeckiego przyznał się do zarzucanych mu czynów. Ponieważ uczynił sobie ze swoich działań stałe źródło dochodu, za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

