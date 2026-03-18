Eksperci w Świeciu mówili o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. „Coraz więcej osób potrzebuje pomocy”

2026-03-18, 13:42 Marcin Doliński/BN

Konferencja o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Kiedy i jak szukać pomocy, jeżeli coś złego dzieje się z dzieckiem? Między innymi o tym rozmawiali eksperci podczas konferencji o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Wydarzenie zorganizowano w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu.

- Widzimy, że coraz więcej jest osób, które potrzebują pomocy specjalistów - mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego im. dra Józefa Bednarza w Świeciu. - Widzimy też, jak ważne jest to, żeby rodzice przychodzili, nie bali się prosić o pomoc, żeby nie wstydzili się tego, że ich dziecko potrzebuje pomocy specjalisty. Pamiętajmy o tym, że choroby zdrowia psychicznego to są takie same choroby, jak każda inna - dodaje.



- Myślę, że to ostatni dzwonek, by ratować to młode pokolenie - mówi Hanna Jurek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu. - Żeby sami umieli pokonywać trudności, nie uciekali się do zamykania w domu, poszukiwania w sieci przyjaźni i odpowiedzi na swoje problemy. Przede wszystkim trzeba być czujnym - dodaje.



Pomocy psychologicznej można szukać m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy u szkolnych psychologów lub pedagogów. W ramach NFZ funkcjonują także Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Dostępne są również całodobowe telefony zaufania (116 111 - dla dzieci i młodzieży).