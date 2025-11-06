Wielka zmiana w przychodni zdrowia psychicznego we Włocławku. Znalazł się sponsor

2025-11-06, 20:39  Agnieszka Marszał/Redakcja
Włocławek: marszałkowska poradnia zdrowia psychicznego otwarta po modernizacji/fot. Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Włocławek: marszałkowska poradnia zdrowia psychicznego otwarta po modernizacji/fot. Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Szpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Lunewil we Włocławku już po generalnym remoncie. Wnętrza, które pamiętały czasy PRL-u zyskały nowoczesny styl. Są nowe meble, okna, łazienki i klimatyzacja. Modernizacja kosztował ponad 760 tys. zł, a sfinansowała ją Fundacja TVN w ramach programu „Zdrowie w głowie".

- Dobroczynność spełniła marzenia. Mamy piękną, nową poradnię, nowoczesne, miłe miejsce - mówi Agata Świderska, psychiatra i dyrektor Poradni. - Doceniają to pacjenci. To jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ ludzie chorzy psychicznie są w dalszym ciągu traktowani, jako dzieci gorszego boga. Mimo wszystko, spotykają się ze zjawiskiem ostracyzmu, wykluczenia. Na przestrzeni roku liczba świadczeń wzrosła o tysiąc. To jest bardzo dużo. Dominują zaburzenia adaptacyjne. Ludzie w kryzysie zgłaszają się do nas bardzo często.

- Jest szansa na to, że będziemy mieli fundatora na dalszy rozwój tej poradni. Myślimy o leczeniu dziennym pacjentów i o psychiatrii dziecięcej. Niestety, mamy pewne trudności z rozmowach z NFZ. Sytuacja finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia jest wszystkim znana - mówił dyrektor włocławskiego szpitala Dariusz Szczepański.

Obecnie we Włocławku nie ma psychiatry dziecięcego, który przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.

Więcej w relacji Agnieszki Marszał.

Relacja Agnieszki Marszał

Włocławek
Włocławek: marszałkowska poradnia zdrowia psychicznego otwarta po modernizacji/fot. Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Włocławek: marszałkowska poradnia zdrowia psychicznego otwarta po modernizacji/fot. Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Region

Rozmnożył bezdomnych, żeby mieć pieniądze na hazard. Były pracownik MOPR Toruń przed sądem

„Rozmnożył" bezdomnych, żeby mieć pieniądze na hazard. Były pracownik MOPR Toruń przed sądem

2025-11-06, 19:47
Ciężka walka Ukrainy o Pokrowsk i Kupiańsk. Maciej Jastrzębski przekazuje w PR PiK Wieści ze Wschodu

Ciężka walka Ukrainy o Pokrowsk i Kupiańsk. Maciej Jastrzębski przekazuje w PR PiK „Wieści ze Wschodu"

2025-11-06, 19:15
Tej nocy popatrzmy w niebo Księżyc świeci, ale i tak jest szansa na zorzę polarną

Tej nocy popatrzmy w niebo! Księżyc świeci, ale i tak jest szansa na zorzę polarną

2025-11-06, 18:30
Sześć gmin i starostwo bydgoskie chcą powstania wschodniej obwodnicy Bydgoszczy łączącej S5 i S10

Sześć gmin i starostwo bydgoskie chcą powstania wschodniej obwodnicy Bydgoszczy łączącej S5 i S10

2025-11-06, 17:29
Andrzej Lepper patronem ronda w Kobylnikach pod Kruszwicą Chce tego jeden z radnych

Andrzej Lepper patronem ronda w Kobylnikach pod Kruszwicą? Chce tego jeden z radnych

2025-11-06, 16:44
Aktorka przestrzega przed oszustami. Namawiają do instalowania aplikacji, obiecują złote góry [wideo]

Aktorka przestrzega przed oszustami. Namawiają do instalowania aplikacji, obiecują złote góry [wideo]

2025-11-06, 15:00
Strzelno. 7- letnie dziecko na balkonie w samej bieliźnie. W mieszkaniu pijana mama

Strzelno. 7- letnie dziecko na balkonie w samej bieliźnie. W mieszkaniu pijana mama

2025-11-06, 14:11
Wodne manewry w Toruniu. Policjanci ćwiczyli zachowanie w trudnych warunkach na Wiśle i Drwęcy

Wodne manewry w Toruniu. Policjanci ćwiczyli zachowanie w trudnych warunkach na Wiśle i Drwęcy

2025-11-06, 13:53
72-letnia mieszkanka gminy Kruszwica porzuciła sześć szczeniaków. Kobieta usłyszała już zarzuty

72-letnia mieszkanka gminy Kruszwica porzuciła sześć szczeniaków. Kobieta usłyszała już zarzuty

2025-11-06, 11:47

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę