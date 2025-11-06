Wielka zmiana w przychodni zdrowia psychicznego we Włocławku. Znalazł się sponsor

2025-11-06, 20:39 Agnieszka Marszał/Redakcja

Włocławek: marszałkowska poradnia zdrowia psychicznego otwarta po modernizacji/fot. Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Szpitalna Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Lunewil we Włocławku już po generalnym remoncie. Wnętrza, które pamiętały czasy PRL-u zyskały nowoczesny styl. Są nowe meble, okna, łazienki i klimatyzacja. Modernizacja kosztował ponad 760 tys. zł, a sfinansowała ją Fundacja TVN w ramach programu „Zdrowie w głowie".

- Dobroczynność spełniła marzenia. Mamy piękną, nową poradnię, nowoczesne, miłe miejsce - mówi Agata Świderska, psychiatra i dyrektor Poradni. - Doceniają to pacjenci. To jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ ludzie chorzy psychicznie są w dalszym ciągu traktowani, jako dzieci gorszego boga. Mimo wszystko, spotykają się ze zjawiskiem ostracyzmu, wykluczenia. Na przestrzeni roku liczba świadczeń wzrosła o tysiąc. To jest bardzo dużo. Dominują zaburzenia adaptacyjne. Ludzie w kryzysie zgłaszają się do nas bardzo często.



- Jest szansa na to, że będziemy mieli fundatora na dalszy rozwój tej poradni. Myślimy o leczeniu dziennym pacjentów i o psychiatrii dziecięcej. Niestety, mamy pewne trudności z rozmowach z NFZ. Sytuacja finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia jest wszystkim znana - mówił dyrektor włocławskiego szpitala Dariusz Szczepański.



Obecnie we Włocławku nie ma psychiatry dziecięcego, który przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.