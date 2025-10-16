„Ludzie przestali się wstydzić”. Dyskusja o zdrowiu psychicznym na konferencji w Świeciu

2025-10-16, 18:45 Marcin Doliński/Redakcja

W Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu zorganizowano konferencję o zdrowiu psychicznym/fot.: Marcin Doliński

Czy powinniśmy wstydzić się chorób psychicznych, gdzie szukać pomocy i jak ważne jest wsparcie bliskich – to część tematów, o których dyskutują specjaliści podczas konferencji o zdrowiu psychicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu.

– Myślę, że narasta mniejszy lęk w stosunku do chorób psychicznych. Obserwujemy coraz większą liczbę pacjentów w naszych gabinetach. Ludzie przestali się wstydzić, aby chodzić do psychiatry. Natomiast musimy rozróżnić choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne. Stygmatyzacja bardziej dotyczy chorób psychicznych, czy zachowań dziwnych, niezrozumiałych, niebezpiecznych. Z kolei przy zaburzeniach psychicznych bardziej myślimy o zaburzeniach lękowych i depresyjnych. Te objawy nie są dziwne. Tego ludzie się nie obawiają – zaznaczył doktor Ryszard Kujawski, ordynator Oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu IXB.



– Narasta liczba zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń adaptacyjnych. W procesie leczniczym bardzo ważne jest uzyskanie wsparcia osób najbliższych. Mówimy, że spokój w domu jest podstawą dla każdego z nas. Doświadczamy tego, że gdy mamy ten spokój, to nawet kiedy są na przykład problemy zawodowe, wtedy lepiej je znosimy – dodał.





Współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.