Nowoczesne leczenie może zatrzymać choroby wzroku! Okuliści na konferencji w Bydgoszczy

W Bydgoszczy wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych wzroku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji/fot. Tatiana Adonis
O problemach ze wzrokiem rozmawiali w Bydgoszczy okuliści i optometryści. Na konferencję pod hasłem „Wyzwania w chorobach siatkówki i plamki – od diagnozy do terapii" zaproszono też mieszkańców.
- Choroby siatkówki mogą prowadzić do utraty wzroku - ostrzegają okuliści. Specjaliści zachęcają do regularnych badań, bo dzięki wczesnej diagnozie i nowoczesnemu leczeniu można zatrzymać chorobę i zachować dobre widzenie przez długie lata. Do najczęstszych i najpoważniejszych chorób siatkówki należą: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) oraz cukrzycowy obrzęk plamki (DME). To schorzenia dotykające milionów ludzi na całym świecie.
W Bydgoszczy wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych wzroku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. - Kiedyś uważano, że jak człowiek się starzeje, to jest naturalne, że gorzej widzi. Niestety do dziś takie myślenie pokutuje i mimo, że są możliwości ratowania wzroku, ludzie mają niską świadomość - mówi Małgorzata Pacholec ze Stowarzyszenia Retina AMD Polska, które współorganizowało konferencję. - Jak dbać o wzrok? Często powinniśmy się badać się i nie lekceważyć pewnych objawów.
AMD dotyka głównie osoby po 50. roku życia. W Polsce z różnymi postaciami AMD zmaga się nawet 1,2 mln osób, w tym ponad 100 tysięcy z zaawansowaną formą. Z kolei DME to jedno z powikłań cukrzycy, dotykające około 10 proc. diabetyków, co może oznaczać nawet 300 tysięcy chorych w Polsce. Okuliści podkreślają, że wiele chorób siatkówki przez długi czas rozwija się bezobjawowo, a kiedy pojawiają się zniekształcenia obrazu, trudności z czytaniem czy pogorszenie widzenia centralnego – może być już za późno na pełne odzyskanie wzroku. Dlatego tak ważne są regularne badania.
Organizatorem konferencji w Bydgoszczy była - poza Stowarzyszeniem Retina AMD Polska - Klinika Okulistyczna Oftalmika.
