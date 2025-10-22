Darmowe badania dla młodych kobiet we Włocławku. W szpitalu można wykonać USG piersi

2025-10-22, 19:12  Agnieszka Marszał / Redakcja
Lekarze przypominają, że wczesne wykrycie raka to nie tylko większa szansa na jego wyleczenie, ale także na zachowanie piersi/fot. Pixabay

Od poniedziałku (27.10.) przez 3 dni z darmowego badania będą mogły skorzystać panie w wieku od 18 do 35 lat.

- Rak piersi najczęściej diagnozowany jest u kobiet po 50 roku życia. Mimo tego - każdego roku - u około tysiąca kobiet poniżej 35 roku życia również diagnozowany jest nowotwór - mówi Bartłomiej Kucharczyk, rzecznik szpitala we Włocławku. - U młodych pacjentek bardzo często rozwija się on dynamicznie, dlatego też tak ważne jest wczesne jego wykrycie, które może uratować zdrowie.

W szpitalu we Włocławku mocno stawiają na profilaktykę. Na darmowe badania USG piersi trzeba się zapisać. Nr tel. (54) 412 98 27 w godz. 11-14.

