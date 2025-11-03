Zamiast benzyny, wlewali do baku olej napędowy. Orlen zapewnia, że pokryje koszty tego błędu

2025-11-03, 17:54  Marek Ledwosiński/Redakcja
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Nerwowe chwile przeżywają kierowcy, którzy kupowali benzynę na stacji Orlenu przy ulicy Kapitulnej we Włocławku. Okazało się, że dystrybutor z benzyną w istocie wlewał do baków olej napędowy.

Jeśli kierowca w porę nie ustalił przyczyny złej pracy silnika i jeździł na mieszkance benzyny z paliwem do diesli - czekać go może kosztowny remont samochodu.

Mamy stanowisko Orlenu w tej sprawie :
„Potwierdzamy, że na stacji przy ul. Kapitulnej, doszło do błędu po stronie zewnętrznego dostawcy odpowiedzialnego za napełnianie zbiorników. Niewielka ilość napędowego znalazła się w zbiorniku z benzyną PB 95. Do pomyłki doszło podczas uzupełniania paliwa, a po jej wykryciu sprzedaż została natychmiast wstrzymana. Zbiornik zostanie oczyszczony, a sprzedaż wznowiona jeszcze dzisiaj."

W komunikacie koncern zachęca ewentualnych poszkodowanych do zgłaszania tego faktu poprzez stronę internetową Orlenu i wszystkich za niedogodność przeprasza.

W telefonicznej rozmowie zapytaliśmy rzecznika firmy o to, kiedy precyzyjnie doszło do pomyłki, i dlaczego Orlen - choćby poprzez media lokalne - nie poinformował o tym kierowców, którzy wlali złe paliwo. Te pytania zostały bez odpowiedzi. Orlen deklaruje pokrycie wszelkich kosztów wynikających z błędu na stacji.
Można przypuszczać że kluczowe będą paragony fiskalne i faktury zakupu, nagrania ze stacyjnego monitoringu i zapisy z wewnętrznych kamerek samochodowych.

O sprawie huczy włocławski Internet. Wpisy internautów sugerują, że do pomyłki doszło w ostatnich dniach października, a rzecz ma dotyczyć przynajmniej kilkudziesięciu samochodów.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

Region

