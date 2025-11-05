Włocławski ratusz chce ożywić gospodarczo tereny nadwiślańskie. Po spacerze z prezydentem

2025-11-05, 07:00 Agnieszka Marszał/Redakcja

We wtorek prezydent Krzysztof Kukucki zaprosił mieszkańców na spacer badawczy wzdłuż Wisły, by usłyszeć, jak ich zdaniem powinny wyglądać te tereny/grafika/wloclawek.eu

Konsultacje społeczne w formule spaceru badawczego dotyczyły projektu przedłużenia ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – od ul. Ogniowej do ul. Barskiej.



- Zaczynamy od spaceru po projektowanym odcinku przedłużenia ulicy Bulwary - mówi prezydent Krzysztof Kukucki. - Mamy zdiagnozowane 10 hektarów terenów inwestycyjnych po zakładach papierniczych. Zaproponowaliśmy, że należałoby zbudować drogę, która połączy właśnie ulicę Barską z bulwarami, i oczywiście z drogą rowerową i z chodnikiem. Dzisiejsze spotkanie jest po to, żebyśmy usłyszeli, co według was powinniśmy jeszcze w tym projekcie udoskonalić.



- Myślę, że tu powinno być pięknie. Musi być bardzo dużo zieleni, żeby można było usiąść, zjeść lody, wypić kawę... - Siłownia zewnętrzna... - Street spot: deskorolki, rolki, BMX-y... - mówili uczestnicy spaceru z prezydentem.



Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Pomysły mieszkańców mają zostać uwzględnione w realizacji inwestycji. Na budowę drogi, która połączy ul. Bulwary z ul. Barską miasto otrzymało dofinansowanie ze środków szwajcarskich.





Podczas spotkania omówione zostały planowane prace budowlane obejmujące:

budowę i przebudowę jezdni, chodników oraz drogi dla rowerów

wykonanie placów manewrowych, zjazdów publicznych i kanału technologicznego

budowę sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

montaż ławek oraz zagospodarowanie zielenią terenu przyległego

ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego wzdłuż rzeki Wisły, prowadzącego do planowanych obiektów nad brzegiem Wisły (m.in. Nadwiślańskie Centrum Dziedzictwa SZKUTNIA)

zaprojektowanie skrzyżowania nowo budowanej ulicy z ulicą Płocką i ulicą Barską w formie ronda