Ostrzeżenie przed gęstą mgłą. Trudne warunki na drogach regionu przez całą noc i ranek

Mgła w regionie może zmniejszać widzialność do 200 metrów/fot. ilustracyjna, Pixabay

W sobotę wieczorem zaczną obowiązywać wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą. Na obszarach sześciu województw, od nocy z soboty na niedzielę do niedzielnego poranka widoczność może być ograniczona do 200 metrów.

IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą, które obejmą obszar woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz części woj. wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Prognozowane jest pojawienie się na tych terenach gęstych mgieł, w zasięgu których widzialność miejscami wynosić będzie poniżej 200 m.



Alerty będą obowiązywać od godz. 20 w sobotę do godz. 9 w niedzielę, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 70 proc. Na południu Polski pojawią się także słabe opady deszczu. W niedzielę rano te opady będą przesuwać się w kierunku Mazowsza oraz wschodniej Polski.



Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.