Przetarg na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 pomiędzy Brodnicą i Tamą ogłoszony

DK nr 15 w Brodnicy - stan obecny/fot. gov.pl

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy ogłosił przetarg na rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 15 pomiędzy Brodnicą i Tamą Brodzką (woj. kujawsko-pomorskie) o długości 4,4 km. Szosa zostanie poszerzona, powstaną nowe ronda oraz ścieżki dla pieszych i rowerzystów.

Rozbudowa będzie realizowana na terenie miasta i gminy Brodnica. Prace rozpoczną się za rondem z ul. Kolejową i skończą przed Tamą Brodzką. Inwestycja będzie kontynuacją skończonej w 2016 r. rozbudowy drogi, w ramach której powstały dwa ronda i estakada długości 538 m w ciągu al. Józefa Piłsudskiego.



Nowa inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”. Zbudowane zostaną dwa nowe ronda, a nawierzchnia zostanie dostosowana do obciążeń 11,5 t/oś. Powstanie łącznie 5 km ścieżek dla pieszych i rowerzystów oraz 12 przejść dla pieszych. Przewidziano też budowę przejść i przepustów dla zwierząt oraz montaż ekranów akustycznych o łącznej długości 1,5 km.



Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 10 miesięcy na wykonanie projektu budowlanego, a potem siedem miesięcy na uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty budowlane zaplanowano na lata 2027-2029.