Przed gęstymi mgłami ostrzegają IMGW oraz centra zarządzania kryzysowego!

Mgły będą utrudniać widoczność od niedzielnego wieczoru, do godziny 9:00 w poniedziałek. Ostrzeżenie dotyczy 15 województw w całym kraju, w tym Pomorza i Kujaw - u nas 17 powiatów.

Miejscami widzialność może wynosić mniej niż 200 metrów. A dodatkowo mgły lokalnie będą osadzać szadź, więc na drogach i chodnikach może być ślisko.



Najtrudniejsze warunki pogodowe mają być w powiatach: aleksandrowskim, brodnickim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, w Grudziądzu, w powiatach grudziądzkim, inowrocławskim, lipnowskim, mogileńskim, radziejowskim, rypińskim, świeckim, w Toruniu, w powiecie toruńskim, wąbrzeskim, we Włocławku i powiecie włocławskim.



