Marznące opady! Ślizgawica w Kujawsko-Pomorskiem. Ostrzeżenie dla wielu powiatów

2025-11-28, 20:53  Redakcja
Zła widoczność, mokro i ślisko - tak ma być regionie. Fot. Marcin Doliński/archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I i II stopnia przed marznącymi opadami dla dziewięciu województw oraz I stopnia przed gęstą mgłą dla czterech województw. Ostrzeżenie II stopnia potrwa do niedzielnego poranka.

Ostrzeżenie II stopnia przed opadami marznącymi obejmie zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, północny zachód woj. mazowieckiego, zachodnie regiony woj. łódzkiego oraz wschód woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Prognozowane są słabe opady marznącego lub mżawki powodujące gołoledź. Alert potrwa od godz. 8 rano w sobotę do godz. 6 rano w niedzielę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

Alert I stopnia przed opadami marznącymi obejmie znaczną część województw: dolnośląskiego wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz powiaty szczecinecki i wałecki w woj. zachodniopomorskim i powiat wschowski w woj. lubuskim. Spodziewane są słabe opady deszczu marznącego lub mżawki, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenie zacznie się w sobotę o godz. 2, a zakończy o godz. 12. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Przed gęstą mgłą wystawiono ostrzeżenie I stopnia dla części woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz powiatu kazimierskiego w woj. świętokrzyskim. Prognozuje się tam gęste mgły, w których widzialność może być miejscami ograniczona do 100 m. Alert będzie trwał od piątku, godz. 22 do soboty do godz. 9. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

Opady marznące w Kujawsko-Pomorskim: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski.

Ważność od godz. 08:00 29 listopada, do godz. 6:00 30 listopada. Prawdopodobieństwo wystąpienia: 70%.


Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

