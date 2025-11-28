Policja z radarami na drogach regionu. Kierowcy ponad tysiąc razy przekroczyli prędkość

2025-11-28, 15:00 Redakcja

Drogówka monitorowała cały region w czwartek, od godz. 6.00 do 22.00./fot. KMP Bydgoszcz

Prawie 1660 skontrolowanych samochodów i... 1061 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Kujawsko-pomorscy policjanci podsumowali akcję „Prędkość”. Drogówka monitorowała cały region w czwartek, od godz. 6.00 do 22.00.

Oprócz pomiarów prędkości funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na: stan trzeźwości kierujących, używanie pasów bezpieczeństwa oraz fotelików dziecięcych, stan techniczny pojazdów i inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.



Kontrole prowadzone były zarówno przy użyciu ręcznych mierników prędkości, jak i wideorejestratorów montowanych w radiowozach. Miejsca pomiarów były zmieniane.



Wyniki akcji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:



skontrolowano 1657 pojazdów,

ujawniono 1061 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

