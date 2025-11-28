Policja z radarami na drogach regionu. Kierowcy ponad tysiąc razy przekroczyli prędkość

Drogówka monitorowała cały region w czwartek, od godz. 6.00 do 22.00./fot. KMP Bydgoszcz
Prawie 1660 skontrolowanych samochodów i... 1061 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Kujawsko-pomorscy policjanci podsumowali akcję „Prędkość”. Drogówka monitorowała cały region w czwartek, od godz. 6.00 do 22.00.
Oprócz pomiarów prędkości funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na: stan trzeźwości kierujących, używanie pasów bezpieczeństwa oraz fotelików dziecięcych, stan techniczny pojazdów i inne naruszenia przepisów ruchu drogowego.
Kontrole prowadzone były zarówno przy użyciu ręcznych mierników prędkości, jak i wideorejestratorów montowanych w radiowozach. Miejsca pomiarów były zmieniane.
Wyniki akcji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
Bydgoszcz: mundurowi skontrolowali 183 kierujących. Ujawnili 100 przypadków nie stosowania się do obowiązujących limitów, w tym jeden, w którym kierowca przekroczył limit o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.
Toruń: mundurowi skontrolowali ogółem 209 kierowców, 79 z nich przekroczyło dozwoloną prędkość.
Inowrocław: patrole skontrolowały 85 kierujących pojazdami i ujawniły 49 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.
Mogilno: mundurowi ujawnili 29 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.
Świecie: policjanci z powiatu świeckiego skontrolowali ponad 100 pojazdów, ujawniając 87 wykroczeń, Akcja „Prędkość” to jedno z cyklicznych działań wymierzonych w piratów drogowych. Kujawsko-pomorska policja po raz kolejny apeluje: „Zdejmijmy nogę z gazu! Dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze, zachowujmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i bądźmy szczególnie uważni w rejonach przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich."
