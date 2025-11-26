Mistrzowie Ognia na toruńskim poligonie. Artylerzyści będą rywalizować o tytuł

2025-11-26, 13:35  Michał Zaręba/Redakcja
„Konkurs o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025” zacznie się w czwartek/fot. Michał Zaręba

„Konkurs o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025” zacznie się w czwartek/fot. Michał Zaręba

W „Konkursie o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025” wezmą udział zwycięzcy wcześniejszych etapów w poszczególnych dywizjach, pułkach artylerii oraz CSWRiA.

Na zawodach oceniana będzie precyzja i czas wykonanego zadania. Ważnym elementem może okazać się też znajomość matematyki. - W konkursie biorą udział Mistrzowie Związków Taktycznych i Oddziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii, wyłonieni w poszczególnych eliminacjach. Składa się z 3 etapów: pierwszy jest teoretyczny, drugi na symulatorach, a teraz jest najważniejsza część z użyciem środków bojowych. Najważniejsza jest znajomość wiedzy, zasad i instrukcji strzelania. Drugi najważniejszy etap to spokój i doświadczenie - mówił płk Andrzej Kupisz, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Rywalizacja polega na opracowaniu poprawnych nastaw, które musimy przekazać obsługom. Musimy skupić się na rzeczywistych warunkach strzelania, takich jak temperatura powietrza, prochu, kierunek czy prędkość wiatru - powiedział por. Michał Kroplewski, Szef Sztabu 3. Dywizjonu Rakiet w 1. Brygadzie Artylerii w Węgorzewie, który będzie bronił tytułu.

Z powodu niekorzystnej pogody zawody zostały przesunięte na czwartek (27 listopada). Wyniki konkursu poznamy 4 grudnia, podczas obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Ostatnie przygotowania przed początkiem „Konkursu o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025”/fot. Michał Zaręba Ostatnie przygotowania przed początkiem „Konkursu o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025”/fot. Michał Zaręba Ostatnie przygotowania przed początkiem „Konkursu o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025”/fot. Michał Zaręba

Region

Przetarg na budowę kolejnego odcinka S10. Michał Sztybel: Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony

Przetarg na budowę kolejnego odcinka S10. Michał Sztybel: Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony

2025-11-26, 14:01
Zaczął się remont ulicy Krynickiej w Toruniu. Wyznaczono objazd oraz przesunięto przystanek

Zaczął się remont ulicy Krynickiej w Toruniu. Wyznaczono objazd oraz przesunięto przystanek

2025-11-26, 12:15
Zakrwawiony mężczyzna w bydgoskim Fordonie. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie

Zakrwawiony mężczyzna w bydgoskim Fordonie. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie

2025-11-26, 11:30
Dwie osoby ucierpiały, kierowca uciekł z miejsca wypadku. Sam zgłosił się na komendę policji

Dwie osoby ucierpiały, kierowca uciekł z miejsca wypadku. Sam zgłosił się na komendę policji

2025-11-26, 10:13
Prof. Dominik Antonowicz: Małe uczelnie mają do odegrania wielką rolę w regionie [Rozmowa Dnia]

Prof. Dominik Antonowicz: Małe uczelnie mają do odegrania wielką rolę w regionie [Rozmowa Dnia]

2025-11-26, 08:59
Zima dotarła do naszego regionu. Na kujawsko-pomorskich drogach niebezpiecznie [zdjęcia]

Zima dotarła do naszego regionu. Na kujawsko-pomorskich drogach niebezpiecznie [zdjęcia]

2025-11-26, 08:50
Jedzą za mało, za dużo, zbyt zdrowo. Konferencja o zaburzeniach odżywiania w Bydgoszczy

Jedzą za mało, za dużo, zbyt „zdrowo". Konferencja o zaburzeniach odżywiania w Bydgoszczy

2025-11-26, 07:55
Ciężki i mokry śnieg w prognozach pogody dla regionu na najbliższe dwie doby. I będzie wiało

Ciężki i mokry śnieg w prognozach pogody dla regionu na najbliższe dwie doby. I będzie wiało

2025-11-26, 06:45
W pojedynkę trudno jest pomagać. Pracownicy socjalni z regionu nagrodzeni [lista]

W pojedynkę trudno jest pomagać. Pracownicy socjalni z regionu nagrodzeni [lista]

2025-11-25, 20:48

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę