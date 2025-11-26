Mistrzowie Ognia na toruńskim poligonie. Artylerzyści będą rywalizować o tytuł

2025-11-26, 13:35 Michał Zaręba/Redakcja

„Konkurs o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025” zacznie się w czwartek/fot. Michał Zaręba

W „Konkursie o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2025” wezmą udział zwycięzcy wcześniejszych etapów w poszczególnych dywizjach, pułkach artylerii oraz CSWRiA.

Na zawodach oceniana będzie precyzja i czas wykonanego zadania. Ważnym elementem może okazać się też znajomość matematyki. - W konkursie biorą udział Mistrzowie Związków Taktycznych i Oddziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii, wyłonieni w poszczególnych eliminacjach. Składa się z 3 etapów: pierwszy jest teoretyczny, drugi na symulatorach, a teraz jest najważniejsza część z użyciem środków bojowych. Najważniejsza jest znajomość wiedzy, zasad i instrukcji strzelania. Drugi najważniejszy etap to spokój i doświadczenie - mówił płk Andrzej Kupisz, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.



- Rywalizacja polega na opracowaniu poprawnych nastaw, które musimy przekazać obsługom. Musimy skupić się na rzeczywistych warunkach strzelania, takich jak temperatura powietrza, prochu, kierunek czy prędkość wiatru - powiedział por. Michał Kroplewski, Szef Sztabu 3. Dywizjonu Rakiet w 1. Brygadzie Artylerii w Węgorzewie, który będzie bronił tytułu.



Z powodu niekorzystnej pogody zawody zostały przesunięte na czwartek (27 listopada). Wyniki konkursu poznamy 4 grudnia, podczas obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.