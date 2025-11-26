Zaczął się remont ulicy Krynickiej w Toruniu. Wyznaczono objazd oraz przesunięto przystanek

2025-11-26, 12:15 Redakcja

Zaczął się remont ul. Krynickiej w Toruniu/fot. mat. prasowe

Prace będą prowadzone na odcinku ul. Szczecińskiej do ul. Suwalskiej. W trakcie trwania robót ul. Krynicka zostanie wyłączona z ruchu.

Dla jadących od strony ul. Szczecińskiej i ronda Bielawy objazd został poprowadzony ulicami Szczecińską, Ostrołęcką i Suwalską. O ok. 130 metrów, w pobliże posesji Suwalska 43 przesunięto natomiast przystanek „Krynicka”. Zmianie uległa również trasa przejazdu autobusu linii nr 39. Nie będzie kursował ul. Krynicką, lecz w obie strony ulicą Ostrołęcką.



Prace pochłoną około 188 tysięcy złotych.