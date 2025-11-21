Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg. O tym bydgoscy policjanci rozmawiali z młodzieżą

2025-11-21, 21:36  Monika Siwak/Redakcja
Policjanci uczulali młodzież, ale nie tylko, na zagrożenia związane z nieodpowiednią jazdą na hulajnodze/fot. Monika Siwak

Policjanci uczulali młodzież, ale nie tylko, na zagrożenia związane z nieodpowiednią jazdą na hulajnodze/fot. Monika Siwak

Osiem osób zostało rannych w wypadkach z udziałem hulajnóg w ciągu ostatniego roku w Bydgoszczy. A hulajnoga z siedzeniem w ogóle nie jest pojazdem dopuszczonym do ruchu! M.in. tego dowiedzieli się młodzi ludzie uczestniczący w debacie na temat bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania hulajnóg elektrycznych.

Spotkanie zorganizowali policjanci, którzy przez rok od poprzedniej debaty przeszkolili na temat jazdy tymi jednośladami prawie trzy tysiące osób. Przypominają, że bez kasku, po wypadnięciu z hulajnogi można zginąć, uderzając głową o beton. Najczęstszy błąd na hulajnodze, który może kosztować życie, to nadmierna prędkość.

– Przepisy wymagają na użytkowniku hulajnogi do 20 km/h. Taką prędkością można też poruszać się po ulicy w strefie zamieszkania oraz ulicach z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Na chodniku trzeba dostosować prędkość do pieszych, czyli jechać zaledwie kilka kilometrów na godzinę – powiedział sierżant sztabowy Michał Łazur z Komendy Miejskiej Policji. – Ten przepis jest najczęściej łamany i to on powoduje najwięcej kolizji z osobami lub zderzeń z pojazdami – dodał.

– Trwają pracę nad obowiązkiem posiadania kasku dla użytkowników hulajnogi. Nie powinno się też brać kogoś na doczepkę, bo to może się skończyć tragedią – zaznaczył Łazur.

Hulajnogą elektryczną można poruszać się po 10. roku życia. Do 18. roku życia trzeba mieć w tym celu kartę rowerową. Hulajnogą nie wolno jechać kontrapasem dla rowerów.

Materiał Moniki Siwak

Bydgoszcz
Policjanci uczulali młodzież, ale nie tylko, na zagrożenia związane z nieodpowiednią jazdą na hulajnodze/fot. Monika Siwak Policjanci uczulali młodzież, ale nie tylko, na zagrożenia związane z nieodpowiednią jazdą na hulajnodze/fot. Monika Siwak

Region

Zmiana dowództwa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

Zmiana dowództwa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu

2025-11-21, 20:32
W Bydgoszczy czuć już święta Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku [zdjęcia]

W Bydgoszczy czuć już święta! Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku [zdjęcia]

2025-11-21, 19:31
Ukradł perfumy, szarpał się z ochroniarzem. Teraz grozi mu aż do 10 lat więzienia

Ukradł perfumy, szarpał się z ochroniarzem. Teraz grozi mu aż do 10 lat więzienia

2025-11-21, 18:45
Do woja czy nie - młodzież z bydgoskich liceów debatowała nad obowiązkową służbą wojskową

Do woja czy nie? - młodzież z bydgoskich liceów debatowała nad obowiązkową służbą wojskową

2025-11-21, 18:42
Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras powalczy o prestiżową nagrodę w 28. Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory

Reportaż Adriany Andrzejewskiej-Kuras powalczy o prestiżową nagrodę w 28. Konkursie Stypendialnym im. Jacka Stwory

2025-11-21, 17:46
Nożownik, który zaatakował 14-latka w Bydgoszczy, z zarzutem usiłowania zabójstwa [wideo]

Nożownik, który zaatakował 14-latka w Bydgoszczy, z zarzutem usiłowania zabójstwa [wideo]

2025-11-21, 15:41
37 tys. zł straciła 81-latka z Bydgoszczy. Oszuści zwiedli seniorkę mówiąc o wypadku jej krewnej

37 tys. zł straciła 81-latka z Bydgoszczy. Oszuści zwiedli seniorkę mówiąc o wypadku jej krewnej

2025-11-21, 14:30
Bydgoszcz wkracza w magię świąt. Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku

Bydgoszcz wkracza w magię świąt. Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku

2025-11-21, 13:12
Pożar na Osowej Górze. Spłonęły dwa samochody i przyczepka. Na szczęście bez ofiar

Pożar na Osowej Górze. Spłonęły dwa samochody i przyczepka. Na szczęście bez ofiar

2025-11-21, 12:20

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę