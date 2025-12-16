Ponad 600 przekroczeń prędkości! Policjanci dyżurowali m.in. na drodze krajowej nr 10

2025-12-16, 07:00 Redakcja

Policjanci przeprowadzili łącznie 737 kontrole pojazdów, 619 z nich dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości/fot. KWP Bydgoszcz

To wynik akcji policjantów na drodze krajowej nr 10 i na drogach wojewódzkich w regionie. Funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiego garnizonu przeprowadzili łącznie 737 kontroli pojazdów w ramach projektu „Zero tolerancji dla przekraczania prędkości na DK 10” oraz „Prędkość - drogi wojewódzkie”.

Na drodze krajowej nr 10 oraz drogach wojewódzkich pojawiły się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.



Podczas akcji mundurowi zwracali uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, ale także na inne wykroczenia drogowe, w szczególności nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie. Kontrolowali również stan techniczny pojazdów, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz trzeźwość kierowców.



Policjanci przeprowadzili łącznie 737 kontrole pojazdów, 619 z nich dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Na samej drodze krajowej nr 10, na 167 skontrolowanych kierowców, aż 152 z nich poruszało się z nadmierną prędkości.



Tego typu działania na drogach województwa przeprowadzana są cyklicznie. Policjanci zapowiadają ich kontynuację i apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie kierowania pojazdami, zwłaszcza na drogach, gdzie rozwijane są duże prędkości.