Ponad 600 przekroczeń prędkości! Policjanci dyżurowali m.in. na drodze krajowej nr 10

Policjanci przeprowadzili łącznie 737 kontrole pojazdów, 619 z nich dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości/fot. KWP Bydgoszcz
To wynik akcji policjantów na drodze krajowej nr 10 i na drogach wojewódzkich w regionie. Funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiego garnizonu przeprowadzili łącznie 737 kontroli pojazdów w ramach projektu „Zero tolerancji dla przekraczania prędkości na DK 10” oraz „Prędkość - drogi wojewódzkie”.
Na drodze krajowej nr 10 oraz drogach wojewódzkich pojawiły się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.
Podczas akcji mundurowi zwracali uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, ale także na inne wykroczenia drogowe, w szczególności nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie. Kontrolowali również stan techniczny pojazdów, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz trzeźwość kierowców.
Policjanci przeprowadzili łącznie 737 kontrole pojazdów, 619 z nich dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości. Na samej drodze krajowej nr 10, na 167 skontrolowanych kierowców, aż 152 z nich poruszało się z nadmierną prędkości.
Tego typu działania na drogach województwa przeprowadzana są cyklicznie. Policjanci zapowiadają ich kontynuację i apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie kierowania pojazdami, zwłaszcza na drogach, gdzie rozwijane są duże prędkości.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę