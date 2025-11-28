44-letni mężczyzna potrącony na przejściu dla pieszych w Toruniu! Jest w szpitalu

2025-11-28, 12:52  Agata Raczek
Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności tego potrącenia

Toruńscy policjanci wstępnie ustalili, że 68-letni kierujący osobową toyotą nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił mężczyznę przechodzącego przez przejście dla pieszych.

Do potrącenia pieszego doszło w piątek po godz. 10.00 przy Placu Armii Krajowej w Toruniu.
44-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala.

Kierowca toyoty był trzeźwy. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności tego potrącenia. To, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja czy wypadek, zależy od obrażeń jakie odniósł pieszy.

