Potrącenie 15-latki w Radomicach. Policja zatrzymała 29-letniego kierowcę

2025-11-14, 17:58  Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Kierujący volkswagenem, 29-letni mieszkaniec gminy Lipno, poruszał się w kierunku Radomic z Ośmiałowa. Podczas wymijania innego pojazdu potrącił idącą poboczem 15-letnią mieszkankę gminy Lipno.

Do zdarzenia doszło w czwartek (13.11). Dziewczyna z poważnymi obrażeniami została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do bydgoskiego szpitala.

Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Zatrzymano 29-latka, którego przebadano alkomatem. Był trzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu.

