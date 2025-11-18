Nie żyje 15-letnia dziewczyna. Tragiczne pokłosie wypadku drogowego pod Lipnem

2025-11-18, 14:46  Marek Ledwosiński/Redakcja
Nie żyje 15-latka, która została potrącona pod Lipnem/fot. Ilustracyjne

Nie żyje 15-latka, która została potrącona pod Lipnem/fot. Ilustracyjne

W szpitalu w Bydgoszczy zmarła 15-latka, potrącona w ubiegłym tygodniu przez samochód na gminnej drodze w wiosce Radomice, pod Lipnem.

Przypomnijmy, do wypadku doszło w czwartek tuż po zmroku. Osobowy samochód, w trakcie mijania innego auta, potrącił 15-latkę, idącą poboczem. Dziewczynkę w stanie ciężkim przetransportowano śmigłowcem do specjalistycznego szpitala w Bydgoszczy. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

Decyzją Sądu Rejonowego w Lipnie sprawca został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Kierowca był trzeźwy. Prokuratura postawiła przed nim zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, skutkującego śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Zgon dziewczynki nie doprowadził zatem do zmiany zarzutu, ale konsekwencje karne prawdopodobnie będą poważniejsze. Sprawcy grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia. 

Lipno

Region

Jest pomysł, by przywrócić zasypany odcinek Kanału Bydgoskiego [wideo, wizualizacje]

Jest pomysł, by przywrócić zasypany odcinek Kanału Bydgoskiego! [wideo, wizualizacje]

2025-11-18, 15:41
Dzieci czekają na nowych rodziców. Centrum w Świeciu: Mamy kryzys pieczy zastępczej

Dzieci czekają na nowych rodziców. Centrum w Świeciu: Mamy kryzys pieczy zastępczej

2025-11-18, 15:19
Wyjął z kasy MOPR prawie trzy miliony złotych. Dla bezdomnych, którzy nie istnieli

Wyjął z kasy MOPR prawie trzy miliony złotych. Dla bezdomnych, którzy nie istnieli

2025-11-18, 13:32
Miał zarzuty dotyczące nielegalnego handlu, teraz jest podejrzany o gwałt. Pan Frytka w areszcie

Miał zarzuty dotyczące nielegalnego handlu, teraz jest podejrzany o gwałt. „Pan Frytka” w areszcie

2025-11-18, 12:39
Z ulicy Kujawskiej w al. Jana Pawła II nie wjedziesz Trwa remont w Bydgoszczy

Z ulicy Kujawskiej w al. Jana Pawła II nie wjedziesz! Trwa remont w Bydgoszczy

2025-11-18, 10:41
Unikalne pamiątki i stare fotografie miasta. Kiermasz historyczny w Grudziądzu [zdjęcia]

Unikalne pamiątki i stare fotografie miasta. Kiermasz historyczny w Grudziądzu [zdjęcia]

2025-11-18, 09:45
Wojewoda Michał Sztybel: Na kolei w naszym regionie jest bezpiecznie [Rozmowa Dnia]

Wojewoda Michał Sztybel: Na kolei w naszym regionie jest bezpiecznie [Rozmowa Dnia]

2025-11-18, 08:56
Pomagają ofiarom wojen i terroryzmu. Fundacja Orla Straż zaprasza na koncert w Toruniu

Pomagają ofiarom wojen i terroryzmu. Fundacja Orla Straż zaprasza na koncert w Toruniu

2025-11-18, 07:50
Ukryty potencjał Kanału Bydgoskiego. Będą dyskutować, czy odkopać zasypany odcinek

Ukryty potencjał Kanału Bydgoskiego. Będą dyskutować, czy odkopać zasypany odcinek

2025-11-18, 06:52

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę