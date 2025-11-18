Nie żyje 15-letnia dziewczyna. Tragiczne pokłosie wypadku drogowego pod Lipnem

2025-11-18, 14:46 Marek Ledwosiński/Redakcja

Nie żyje 15-latka, która została potrącona pod Lipnem/fot. Ilustracyjne

W szpitalu w Bydgoszczy zmarła 15-latka, potrącona w ubiegłym tygodniu przez samochód na gminnej drodze w wiosce Radomice, pod Lipnem.

Przypomnijmy, do wypadku doszło w czwartek tuż po zmroku. Osobowy samochód, w trakcie mijania innego auta, potrącił 15-latkę, idącą poboczem. Dziewczynkę w stanie ciężkim przetransportowano śmigłowcem do specjalistycznego szpitala w Bydgoszczy. Niestety, jej życia nie udało się uratować.



Decyzją Sądu Rejonowego w Lipnie sprawca został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Kierowca był trzeźwy. Prokuratura postawiła przed nim zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, skutkującego śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Zgon dziewczynki nie doprowadził zatem do zmiany zarzutu, ale konsekwencje karne prawdopodobnie będą poważniejsze. Sprawcy grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia.