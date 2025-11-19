Zderzenie samochodu i tramwaju na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. AKTUALIZACJA [zdjęcia]

2025-11-19, 16:53 Damian Klich/Redakcja

Zderzenie samochodu i tramwaju na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy/fot. Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Około godz. 17 na rondzie Jagiellonów doszło do zderzenia auta z tramwajem numer 6. Według strażaków, jedna osoba została poszkodowana. Utrudnienia zakończyły się po około dwóch godzinach.

- Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie podróżującej samochodem, która następnie została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala - przekazał starszy kapitan Arkadiusz Łojewski z bydgoskiej Straży Pożarnej. - Tramwajem podróżowało 40 pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Oba torowiska były zablokowane przez około dwie godziny.