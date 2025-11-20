Dwa tiry zderzyły się na S5 między węzłami Trzeciewiec-Bydgoszcz. Pojawiły się utrudnienia [galeria]

2025-11-20, 07:58 Redakcja

Kolizja dwóch tirów doprowadziła do zablokowania fragmentu drogi ekspresowej S5 w kierunku Poznania. Do zdarzenia doszło na wysokości Kusowa.

W wypadku nikt nie ucierpiał, jednak pojawiły się utrudnienia w ruchu. Dwa pasy zostały zablokowane. Wyznaczony został objazd od węzła Trzeciewiec do węzła Bydgoszcz-Północ.



Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11:00. Niewykluczone jednak, że potrwają dłużej.