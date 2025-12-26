Potrącił 15-letniego chłopaka na przejściu dla pieszych. Wypadek w Sępólnie Krajeńskim

2025-12-26, 18:30 Patrycja Malinowska/Redakcja

Kierujący pojazdem był trzeźwy. Nie ma już utrudnień.

Nastolatek został potrącony w Sępólnie Krajeńskim - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Do zdarzenia doszło około godz. 16.00 na ulicy Chojnickiej.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący samochodem opel corsa - 77-letni mieszkaniec powiatu sępoleńskiego - jadąc w kierunku centrum, potrącił na przejściu dla pieszych 15-letniego mieszkańca powiatu świeckiego - mówi aspirant sztabowy Małgorzata Warsińska, rzecznik sępoleńskiej policji. - Po tym wypadku pieszy został przetransportowany do szpitala na dalsze badania.



Kierujący pojazdem był trzeźwy. Nie ma już utrudnień. Trwa ustalanie okoliczności wypadku.