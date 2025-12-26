IMGW ostrzega: Marznące opady deszczu powodujące gołoledź m.in. w Kujawsko-Pomorskiem

2025-12-26, 19:05 Polska Agencja Prasowa

- Na drogach jest bardzo ślisko - ostrzegali w piątek strażacy z Włocławka/fot. KM PSP Włocławek, Facebook

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu, powodującymi gołoledź dla 14 województw.

Ostrzeżeniami objęte są województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie i świętokrzyskie oraz w części woj.: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, podlaskie, lubelskie, pomorskie, wielkopolskie, a także warmińsko-mazurskie. Na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.



Alerty będą obowiązywać do godz. 22 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 proc.



Ponadto w woj. pomorskim od sobotniego południa zaczną obowiązywać ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. IMGW prognozuje tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 45 km/h, a w porywach do 80 km/h. Alerty utrzymają się do godz. 16 w niedzielę, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 80 proc.



Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.