IMGW ostrzega: Marznące opady deszczu powodujące gołoledź m.in. w Kujawsko-Pomorskiem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu, powodującymi gołoledź dla 14 województw.
Ostrzeżeniami objęte są województwa mazowieckie, łódzkie, opolskie i świętokrzyskie oraz w części woj.: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, podlaskie, lubelskie, pomorskie, wielkopolskie, a także warmińsko-mazurskie. Na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.
Alerty będą obowiązywać do godz. 22 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 proc.
Ponadto w woj. pomorskim od sobotniego południa zaczną obowiązywać ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. IMGW prognozuje tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 45 km/h, a w porywach do 80 km/h. Alerty utrzymają się do godz. 16 w niedzielę, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia to 80 proc.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.