Pasażer zasłabł podczas jazdy samochodem. Reanimacja na parkingu w podbydgoskiej Brzozie

2025-12-26, 16:52 Magdalena Gill

61-letni mężczyzna był reanimowany na parkingu w podbydgoskiej Brzozie/fot. OSP Brzoza, Facebook

61-letni mężczyzna zasłabł dziś podczas jazdy samochodem na drodze wojewódzkiej nr 25 Bydgoszcz- Inowrocław. Kierowca mazdy zadzwonił po pomoc, pasażer był reanimowany z pomocą służb na przypadkowym parkingu.

Policja otrzymała zgłoszenie w piątek przed godz. 13.00. - Zgłaszający kierowca mazdy został poinstruowany, by zjechać na parking przy ul. Bydgoskiej w Brzozie – opowiada sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Akurat w okolicy – w czasie wolnym - przejeżdżał dyżurny bydgoskiej komendy policji. Zauważył zdarzenie, podjął czynności reanimacyjne, prosił też jak najszybszy przyjazd zespołu ratowników medycznych, podkreślając powagę sytuacji. Pomogli także strażacy.



Po kilku minutach reanimacji udało się przywrócić funkcje życiowe 61-latkowi. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Niestety w szpitalu zmarł.