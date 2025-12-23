2025-12-23, 16:08 Marcin Doliński/Redakcja

Maszyna do zbierania cebuli wciągnęła nogę rolnika. Śmigłowiec zabrał go do szpitala/fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie/Facebook

Groźnie wyglądający wypadek w gospodarstwie rolnym w powiecie chełmińskim. W miejscowości Bągart maszyna do obierania cebuli wciągnęła nogę 35 latkowi. Z pomocą ruszyli strażacy.

- Po dojedzie na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy ten stan. Noga mężczyzny w wieku około 35 lat została zablokowana w maszynie. Mężczyzna był przytomny. Przy pomocy narzędzi hydraulicznych udało się o oswobodzić kończynę. Po tych działaniach mężczyzna został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala. Noga nie była w złym stanie - przekazał kapitan Kasper Korczak ze straży pożarnej w Chełmnie.