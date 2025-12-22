Bus wjechał w patrol drogowy, który pomagał kierowcy ciężarówki. Wypadek na S5

2025-12-22, 14:51 Monika Siwak/Redakcja

Bus wjechał w tył samochodu patrolu drogowego

Jedna osoba została poważnie ranna w wypadku w Sulnówku, na obwodnicy Świecia. Poszkodowany został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala.

- Bus wjechał w tył samochodu patrolu drogowego. Patrolem podróżowało dwóch pracowników, jeden z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala - mówi młodszy kapitan Krystian Kaczmarek z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu. - Patrol drogowy zabezpieczał ciężarówkę, która w wyniku awarii zatrzymała się na pasie awaryjnym.



Kierowca busa jechał sam. Obwodnica Świecia w stronę Bydgoszczy jeszcze przez parę godzin będzie zablokowana.