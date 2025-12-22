Samochód osobowy spadł z wiaduktu na tory niedaleko Świecia. Uderzył w niego przejeżdżający pociąg

2025-12-22, 06:37 Redakcja

O włos od tragedii na torowisku niedaleko Świecia. Auto wypadło z drogi/fot. ilustracyjnie

W zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Pięćmorgi (pow. świecki) na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. W momencie uderzenia pociągu w aucie nikogo nie było.

Do tego incydentu doszło w niedzielę ok. godz. 23:00. Strażacy z OSP Jeżewo poinformowali na portalu społecznościowym, że samochód wypadł z trasy, przebił barierki i w ten sposób spadł z wiaduktu na torowisko, po drodze uszkadzając trakcję kolejową. Podają również, że poszkodowana została jedna osoba z pociągu. Konieczna była ewakuacja ok. 70 pasażerów, którzy podróżowali pojazdem szynowym.