Groził ludziom ostrym narzędziem, ukradł auto i uszkodził kilka pojazdów. Może spędzić w więzieniu 20 lat

2025-12-22

Skradzione auto, które zostało uszkodzone w trakcie ucieczki/fot. KPP Inowrocław

36-letni mieszkaniec Kruszwicy odpowie za szereg przestępstw, m.in. za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzież samochodu i uszkodzenie po drodze kilku innych pojazdów.

Mężczyzna zagroził osobom znajdującym się w samochodzie, używając noża oraz gazu. Następnie zmusił ich do jego opuszczenia, po czym wsiadł za kierownicę pojazdu i uciekł. Jadąc uszkodził kilka innych aut.



Kiedy policjanci z Kruszwicy i Inowrocławia przyjechali na miejsce zdarzenia, zastali trzy napadnięte osoby. Wezwane na miejsce pogotowie udzieliło poszkodowanym pomocy. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.



Funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego sprawcę. Mężczyzna nie reagował na sygnały do zatrzymania się i uciekał dalej. Przemieszczał się w kierunku Łojewa, a następnie ponownie w stronę Kruszwicy. Tam na jednej z ulic policjanci ujawnili porzucony, uszkodzony samochód. W końcu 36-latek został znaleziony w jednym z budynków, obezwładniony i zatrzymany. Był nietrzeźwy. W zajmowanym przez niego mieszkaniu było jeszcze trzech mężczyzn. Wśród nich był 38-letni poszukiwany celem odbycia 78 dni pozbawienia wolności. On również został zatrzymany.



Policjanci gromadzą materiał dowodowy i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Wiadomo już, że lista zarzutów będzie długa. Mieszkańcowi Kruszwicy grozi kara nawet do 20 lat więzienia.