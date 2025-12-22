Groził ludziom ostrym narzędziem, ukradł auto i uszkodził kilka pojazdów. Może spędzić w więzieniu 20 lat
36-letni mieszkaniec Kruszwicy odpowie za szereg przestępstw, m.in. za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzież samochodu i uszkodzenie po drodze kilku innych pojazdów.
Mężczyzna zagroził osobom znajdującym się w samochodzie, używając noża oraz gazu. Następnie zmusił ich do jego opuszczenia, po czym wsiadł za kierownicę pojazdu i uciekł. Jadąc uszkodził kilka innych aut.
Kiedy policjanci z Kruszwicy i Inowrocławia przyjechali na miejsce zdarzenia, zastali trzy napadnięte osoby. Wezwane na miejsce pogotowie udzieliło poszkodowanym pomocy. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.
Funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego sprawcę. Mężczyzna nie reagował na sygnały do zatrzymania się i uciekał dalej. Przemieszczał się w kierunku Łojewa, a następnie ponownie w stronę Kruszwicy. Tam na jednej z ulic policjanci ujawnili porzucony, uszkodzony samochód. W końcu 36-latek został znaleziony w jednym z budynków, obezwładniony i zatrzymany. Był nietrzeźwy. W zajmowanym przez niego mieszkaniu było jeszcze trzech mężczyzn. Wśród nich był 38-letni poszukiwany celem odbycia 78 dni pozbawienia wolności. On również został zatrzymany.
Policjanci gromadzą materiał dowodowy i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Wiadomo już, że lista zarzutów będzie długa. Mieszkańcowi Kruszwicy grozi kara nawet do 20 lat więzienia.