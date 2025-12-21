Śledztwo po pożarze w Sępólnie Krajeńskim. Zginął w nim 60-letni mężczyzna

2025-12-21, 12:33  Patrycja Malinowska/Redakcja
W akcji gaśniczej brało udział siedem zastępów strażaków

60 lat miał mężczyzna, który zginął w pożarze budynku gospodarczego w Sępólnie Krajeńskim - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Ogień pojawił się w sobotę około godz. 21.00 przy ulicy Niechorskiej. Podczas akcji we wnętrzu budynku znaleziono ciało mieszkańca powiatu sępoleńskiego. Podjęto reanimację, ale nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, policjanci – pod nadzorem prokuratora -przeprowadzili oględziny. Co ustalili? - Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Zwłoki zabezpieczono w Zakładzie Medycyny Sądowej – mówi aspirant sztabowa Małgorzata Warsińska, rzecznik sępoleńskiej policji. - Dziś były prowadzone działania na miejscu przez biegłego z zakresu pożarnictwa. Teraz będziemy ustalać okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W akcji gaśniczej brało udział siedem zastępów strażaków.

Mówi aspirant sztabowa Małgorzata Warsińska, rzecznik sępoleńskiej policji

