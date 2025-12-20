Region
Wypadek na DK10 koło Lipna. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana [zdjęcia]Redakcja 2025-12-20, 12:27
Do zdarzenia doszło po godz. 11.37 w miejscowości Wólka w powiecie lipnowskim. Czytaj dalej »
Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. „Dzielmy się - nie marnujmy”Redakcja 2025-12-20, 09:32
Jadłodzielnia to miejsce, w którym można zostawić jedzenie dla potrzebujących. Pozwala to ograniczać marnowanie żywności. Czytaj dalej »
Kolizja w Pikutkowie między Brześciem Kujawskim a Włocławkiem. Są utrudnienia na DK 62Redakcja 2025-12-20, 08:58
Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ruch odbywa się wahadłowo. Czytaj dalej »
Były wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. Tak seniorzy z Grudziądza spędzali swój czasMarcin Doliński / Redakcja 2025-12-20, 07:58
Aż 361 osób odebrało w piątek (19.12.) dyplomy ukończenia Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy. Czytaj dalej »
Obrady sejmiku województwa. Radni przyjęli budżet na przyszły rokMonika Kaczyńska / Redakcja 2025-12-19, 20:03
Plan finansowy zakłada dochody na poziomie nieco ponad 2 mld zł. 2,5 mld zł jest po stronie wydatków, a zakładany deficyt to 403 mln zł. Czytaj dalej »
Port Lotniczy Bydgoszcz z nowym rekordem. Osiągnął lepszy wynik niż w najlepszym roku w historiiRedakcja 2025-12-19, 18:55
Wieczorem, 18 grudnia, rejsem do Londynu Luton z bydgoskiego lotniska odleciał 425.230 pasażer w 2025 roku, co oznacza, że pobity został wynik z 2019 roku… Czytaj dalej »
Jest tymczasowy areszt i zarzuty dla obcokrajowca, który napadł dwie kobiety niedaleko ŚwieciaMarcin Doliński / Redakcja 2025-12-19, 17:32
Do zdarzenia doszło kilka dni temu podczas spaceru z kijkami w gminie Lniano. Czytaj dalej »
Gęsta mgła w części naszego województwa. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopniaRedakcja 2025-12-19, 16:30
Alert IMGW obejmuje Włocławek oraz powiaty: brodnicki, lipnowski, rypiński i włocławski. Czytaj dalej »
Chodził po Grudziądzu z 40-centymetrowym sekatorem do mięsa. Zatrzymali go strażnicy miejscyRedakcja 2025-12-19, 15:27
Mundurowych zaalarmowała kobieta, która kilka minut wcześniej zauważyła mężczyznę przemieszczającego się z niebezpiecznym narzędziem w stronę ul. … Czytaj dalej »
