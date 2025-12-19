Nie żyje 70-letni kierowca. Tragiczny wypadek dwóch samochodów w powiecie włocławskim
Dwa samochody osobowe wzięły udział w wypadku w miejscowości Bielawy (powiat włocławski). Sytuacja wymagała interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, 70-letni kierowca nie przeżył tego zdarzenia.
Na miejscu pracowały cztery zastępy Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. U jednego z kierowców, który brał udział w wypadku konieczne było przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety, życia 70-latka, kierowcy Microcara nie udało się uratować.
Znamy szczegóły tego tragicznego wypadku. - Kierująca samochodem marki Volkswagen uderzyła w tył poprzedzającego pojazdu typu Microcar - mówi aspirant Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Mimo podjętej reanimacji, w wyniku zdarzenia zmarł 70-letni mężczyzna. Kierująca Volkswagenem była trzeźwa. Obecnie przebywa w szpitalu.