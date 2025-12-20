Karambol na DK10 koło Lipna. Zderzyły się cztery samochody osobowe. [zdjęcia]

2025-12-20, 12:27 Redakcja

Wypadek w Wólce na DK10. Dwie osoby są w stanie ciężkim. / Fot. KP PSP Lipno.

Do zdarzenia doszło po godz. 11.37 w miejscowości Wólka w powiecie lipnowskim.

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku na DK 10 w Wólce koło Lipna. Sześciu osobom na miejscu została udzielona pomoc.



- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 29-letnie mieszkaniec Torunia, kierujący pojazdem marki Honda, z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu uderzając w pojazd ciężarowy marki Volvo, którym kierował 35-letnie mieszkaniec województwa wielkopolskiego - mówi Agnieszka Romańska, rzecznik lipnowskiej policji. - Następnie uderzył w pojazd marki Audi, którym kierowała 22-letnia kobieta, mieszanka powiatu lipnowskiego. Kolejno za nim w pojazd marku Hyundai, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Kierująca audi trafiła do szpitala.



Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Droga była całkowicie zablokowana.



