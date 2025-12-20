Region

Nie żyje prof. Andrzej Kola, wybitny naukowiec z UMK, który kierował pracami archeologów w Charkowie

Nie żyje prof. Andrzej Kola, wybitny naukowiec z UMK, który kierował pracami archeologów w Charkowie

2025-12-20, 20:38
Święta coraz bliżej. We włocławskim ratuszu zorganizowano miejską wigilię

Święta coraz bliżej. We włocławskim ratuszu zorganizowano miejską wigilię

2025-12-20, 19:41
Inowrocław. Pijany poszedł z psem na spacer. Zwierzę nie przeżyło

Inowrocław. Pijany poszedł z psem na spacer. Zwierzę nie przeżyło

2025-12-20, 18:12
Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [wideozdjęcia]

Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [wideo+zdjęcia]

2025-12-20, 16:50
Wypadek pod Pakością. Auto osobowe zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]

Wypadek pod Pakością. Auto osobowe zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]

2025-12-20, 15:36
W Toruniu pod okiem leśników przygotowywano stroiki świąteczne

W Toruniu pod okiem leśników przygotowywano stroiki świąteczne

2025-12-20, 13:55
Karambol na DK10 koło Lipna. Zderzyły się cztery samochody osobowe. [zdjęcia]

Karambol na DK10 koło Lipna. Zderzyły się cztery samochody osobowe. [zdjęcia]

2025-12-20, 12:27
Płonął strop budynku na toruńskiej Starówce. Nikt nie został poszkodowany [zdjęcia]

Płonął strop budynku na toruńskiej Starówce. Nikt nie został poszkodowany [zdjęcia]

2025-12-20, 11:31
Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. Dzielmy się - nie marnujmy

Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. „Dzielmy się - nie marnujmy”

2025-12-20, 09:32

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę