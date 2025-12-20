Region
Nie żyje prof. Andrzej Kola, wybitny naukowiec z UMK, który kierował pracami archeologów w CharkowieRedakcja 2025-12-20, 20:38
Wiadomość o jego śmierci pojawiła się na stronie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czytaj dalej »
Święta coraz bliżej. We włocławskim ratuszu zorganizowano miejską wigilięMarek Ledwosiński / Redakcja 2025-12-20, 19:41
Na przedświąteczne spotkanie przyszło kilkaset osób. Były wzajemne życzenia, wspólnie śpiewane kolędy i tradycyjny wigilijny poczęstunek przygotowany… Czytaj dalej »
Inowrocław. Pijany poszedł z psem na spacer. Zwierzę nie przeżyłoMarcin Glapiak 2025-12-20, 18:12
W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie mężczyzny oskarżonego o znęcanie się nad psem. Czytaj dalej »
Spotkanie wigilijne dla bezdomnych w Bydgoszczy. Nie zabrakło ani karpia, ani zupy grzybowej [wideo+zdjęcia]Tatiana Adonis / Redakcja 2025-12-20, 16:50
Wolontariusze, którzy regularnie szykują dla potrzebujących kanapki i gotują zupę, tym razem przygotowali świąteczne menu. Czytaj dalej »
Wypadek pod Pakością. Auto osobowe zjechało z drogi i uderzyło w drzewo [zdjęcia]Redakcja 2025-12-20, 15:36
Do zdarzenia doszło w miejscowości Mielno. Jedno osoba została poszkodowana. Czytaj dalej »
W Toruniu pod okiem leśników przygotowywano stroiki świąteczneRobert Duliński / Redakcja 2025-12-20, 13:55
Warsztaty zorganizowało Nadleśnictwo Dobrzejewice. Wydarzenie jest wyjątkowe, bo skierowane zarówno do dorosłych, jak i ich pociech. Czytaj dalej »
Karambol na DK10 koło Lipna. Zderzyły się cztery samochody osobowe. [zdjęcia]Redakcja 2025-12-20, 12:27
Do zdarzenia doszło po godz. 11.37 w miejscowości Wólka w powiecie lipnowskim. Czytaj dalej »
Płonął strop budynku na toruńskiej Starówce. Nikt nie został poszkodowany [zdjęcia]Redakcja 2025-12-20, 11:31
Budynek przy ul. Wielkie Garbary od kilku tygodnie jest w przebudowie. Dym pojawił się po godz. 18 w piątek (19.12.) Akcja gaśnicza przebiegała niezwykle… Czytaj dalej »
Jadłodzielnia powstała w Białych Błotach obok Urzędu Miasta. „Dzielmy się - nie marnujmy”Redakcja 2025-12-20, 09:32
Jadłodzielnia to miejsce, w którym można zostawić jedzenie dla potrzebujących. Pozwala to ograniczać marnowanie żywności. Czytaj dalej »
