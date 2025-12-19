Pożar domu w powiecie włocławskim. Wszystko przez zwarcie instalacji elektrycznej

2025-12-19, 12:38 Redakcja

Pożar domu w powiecie włocławskim/ Fot. ilustracyjnie

Sześć zastępów strażaków gasi pożar domu w miejscowości Gołaszewo w powiecie włocławskim.

Zwarcie instalacji elektrycznej - to przyczyna pożaru w gminie Kowal. Wcześniej informowano, że na budynek spadły przewody linii energetycznej. W ogniu stanął dom jednorodzinny. Biegły wykluczył udział osób trzecich.



Strażacy nie odnotowali osób poszkodowanych. - Wszystkie osoby zdążyły opuścić ten budynek - mówi kpt. Joachim Zejfert ze straży pożarnej we Włocławku.



Strażacy apelują o regularne przeglądy instalacji elektrycznej.