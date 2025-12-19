Kilka toruńskich szkół zmieni swoją lokalizację. VI Liceum Ogólnokształcące zostanie zamknięte

2025-12-19, 14:06 Monika Kaczyńska/Redakcja

Rada Miasta Torunia zdecydowała o zmianach w sieci toruńskich szkół/fot. Monika Kaczyńska

Rada Miasta Torunia przyjęła zmiany w sieci toruńskich szkół. Zakładają one przeniesienie kilku placówek do nowych lokalizacji i wygaszanie VI Liceum Ogólnokształcącego. To postanowienie wywołało wiele emocji.

- Patrząc na demografię konieczne są przegrupowania i optymalizacje - wyjaśnia prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Na utrzymanie oświaty trzeba przeznaczyć 911 milionów złotych. W ramach tej kwoty musimy z własnych środków sfinansować w przyszłym roku lukę oświatową, która wynosi 276 milionów złotych. Ona rośnie z roku na rok, dlatego też planujemy niepopularne ruchy, jeśli chodzi o optymalizacje.



Decyzją władz Torunia, VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru zostanie wkrótce zamknięte. - Likwidacja szkoły odbierze możliwość zaopiekowania się grupą młodzieży, która może wypaść systemu - mówi dyrektor placówki Zbigniew Matuszewicz. - W szkole mamy około 30 nauczań indywidualnych, 16 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i 90 opinii. Te dzieci wymagają specjalnej troski i one nie mogą odnaleźć się w tak zwanych dużych szkołach - dodał.



Rada Miasta Torunia ustanowiła też rok 2026 Rokiem Heleny Grossówny - urodzonej w Toruniu wybitnej aktorki teatralnej i filmowej, tancerki oraz artystki kabaretowej.