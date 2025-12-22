Zakończył się kurs podoficerski w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-22, 15:41 Szer. Agnieszka Błażejewska/Redakcja

Zakończył się kurs podoficerski w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Toruniu/fot. szer. Agnieszka Błażejewska/nadesłane

Kurs podoficerski „SONDA” był skierowany do żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (TSW) z korpusu szeregowych, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie i bardzo dobrą lub wzorową ocenę z ostatniej opinii służbowej.

W kursie wzięli udział żołnierze z 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i uzyskaniu promocji na pierwszy stopień podoficerski - kapral, absolwenci szkolenia zostaną wyznaczeni na stanowiska dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty oraz samodzielnych kompaniach Brygady, gdzie będą odpowiadać za szkolenie i dowodzenie podległymi żołnierzami. W sumie egzamin pozytywnie zaliczyło ośmiu uczestników.



Żołnierze szkolili się m.in. z zakresu łączności, metodyki szkolenia wojskowego, regulaminu musztry, szkolenia strzeleckiego, medycznego, terenoznawstwa oraz taktyki. Jednym z obowiązkowych elementów było zaliczenie strzelania z broni krótkiej VIS 100, które wszyscy kandydaci musieli wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz programem strzelań z broni strzeleckiej.



Ukończenie kursu podoficerskiego daje żołnierzom możliwość dalszego rozwoju służbowego, w tym ubiegania się w przyszłości o pełnienie zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (po przystąpieniu do kwalifikacji na żołnierza zawodowego). Absolwenci kursu stanowią istotne wzmocnienie potencjału dowódczego 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podnosząc gotowość pododdziałów do realizacji zadań szkoleniowych, kryzysowych oraz obronnych.