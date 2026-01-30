Dwie szkoły w gminie Tuchola mają być zlikwidowane. Radni przegłosowali

2026-01-30, 13:47  Maciej Wilkowski/Redakcja
Szkoły podstawowe w Kiełpinie i Stobnie zostaną zlikwidowane/fot. Facebook/Szkoła Podstawowa im. Bolesława Meggera w Stobnie

Szkoły podstawowe w Kiełpinie i Stobnie (gm. Tuchola) mają być zlikwidowane. Taką decyzję podjęli tucholscy radni.

Tucholscy radni po raz drugi podeszli do sprawy likwidacji szkół podstawowych w Kiełpinie i Stobnie. Tym razem, na piątkowej sesji Rady Miejskiej zagłosowano za tym pomysłem. Dziewięciu radnych poparło likwidację kiełpińskiej placówki, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Usunięcia szkoły w Stobnie chciało także dziewięciu głosujących, a trzech sprzeciwiło się. Jeden radny nie zagłosował.

Powodem likwidacji jest - zdaniem burmistrza Tucholi - mała liczba uczniów oraz wysokie koszty utrzymania tych placówek. Efektem reorganizacji sieci szkół ma być to, że prawdopodobnie dzieci z Kiełpina i Stobna od nowego roku szkolnego będą kontynuowały naukę w szkołach w Legbądzie i Tucholi.

Dodajmy, że przeciwko likwidacji szkół protestują m.in. rodzice uczących się w nich dzieci.

