Dwie szkoły w gminie Tuchola mają być zlikwidowane. Radni przegłosowali

2026-01-30, 13:47 Maciej Wilkowski/Redakcja

Szkoły podstawowe w Kiełpinie i Stobnie zostaną zlikwidowane/fot. Facebook/Szkoła Podstawowa im. Bolesława Meggera w Stobnie

Szkoły podstawowe w Kiełpinie i Stobnie (gm. Tuchola) mają być zlikwidowane. Taką decyzję podjęli tucholscy radni.

Tucholscy radni po raz drugi podeszli do sprawy likwidacji szkół podstawowych w Kiełpinie i Stobnie. Tym razem, na piątkowej sesji Rady Miejskiej zagłosowano za tym pomysłem. Dziewięciu radnych poparło likwidację kiełpińskiej placówki, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Usunięcia szkoły w Stobnie chciało także dziewięciu głosujących, a trzech sprzeciwiło się. Jeden radny nie zagłosował.



Powodem likwidacji jest - zdaniem burmistrza Tucholi - mała liczba uczniów oraz wysokie koszty utrzymania tych placówek. Efektem reorganizacji sieci szkół ma być to, że prawdopodobnie dzieci z Kiełpina i Stobna od nowego roku szkolnego będą kontynuowały naukę w szkołach w Legbądzie i Tucholi.



Dodajmy, że przeciwko likwidacji szkół protestują m.in. rodzice uczących się w nich dzieci.